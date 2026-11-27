歌手の近藤真彦（62）が、26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月～木曜深夜1時）に出演。勝新太郎さんとの思い出を語った。この日… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

この日はタレントの関根勤とトーク。 近藤は勝さんとハワイのバーで偶然出会ったことを振り返り「バーで目が合って。 何か言われそうだなと思って、初対面ですから。 僕、トイレに行ったんです。

そしたらトイレにすぐ来て、『お前逃げたな』って言われて」と迫られたことに苦笑した。 そのまま勝さんの席を訪れると「『話があるから、東京行ったら俺の事務所に来い』って言われて。 『いい話、仕事の話だから。 映画の話がある。

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いいから来い』って言われて。 マネジャーと一緒にって言ったら、『マネジャーはいらないんだよ。 一人で来い』って言われて」と語った。 恐る恐る一人で事務所を訪ねたが「ここか…と思って。