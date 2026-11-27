歌手の近藤真彦（62）が、26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月～木曜深夜1時）に出演。昭和の音楽番組で共演し「ちょっと嫌」だ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

歌手の 近藤真彦 （62）が、26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月～木曜深夜1時）に出演。 昭和の音楽番組で共演し「ちょっと嫌」だった歌手について打ち明けた。

タレントの関根勤とTBS系「ザ・ベストテン」など昭和の音楽番組についてトーク。 近藤は自身の2枚目のシングル「ヨコハマ・チーク」について「1曲目は『スニーカーぶる～す』でバキーンとヒットして。2曲目の『ヨコハマ・チーク』で絶対に1位取れないはずはない、その勢いだったら。 でも取れなかったんです」と振り返った。 その理由について「寺尾聰さんなんです。

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『ルビーの指環』」と同曲の大ヒットを背景として語り、関根も「10週ぐらい1位だったんだよ」と懐かしそうな様子。 近藤は「そう。 あれと（発売が）重なっちゃったがために、1位取れなかった」と苦笑した。 一方で「でも1位取れなくても、僕らは割とフレッシュに『今週の第2位、近藤真彦のヨコハマ・チーク』で『イエーイ！