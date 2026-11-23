近藤真彦は後輩の佐田宏樹に、西城秀樹と桑田佳祐（マッチ）から受けた助言について明かした。マッチから「人の引き出しを使い、自分のフィルターを通してファンに見せよ」という言葉を学び、当初は難しかったものの、自分の意見を抑えて与えられたものに向き合う姿勢が47年間の活動を支えた理由を語った。

近藤は共演したモナキに 芸能界 で成功する秘訣を聞かれると「僕はね。 たぶん、２０後半から３０歳ぐらいまで。 もっと前からかな？ 赤い衣装を用意されたら。

『赤い衣装、嫌だな』『こういう歌、嫌だな』『僕の同級生が聴いてたら、ダサいなあいつ…って思われるからイヤだな』とかいうのがあったんで。 いろいろと意見を言ってたことがあったんですけど」と述懐。

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「その相談を一回、西城秀樹さんにしたら。 秀樹さんが『もう、お前そんなこと言わなくていいよ。 お前は与えられたものだけやってればいいんだ。 お前が持ってる引き出しは数がほとんど決まってるから、人の引き出しを使いなさい。

人の頭を使いなさい』って言われて。 『人のアイデアをもらって、それをマッチのフィルターを通してファンの人に見てもらいなさい』って」と明かした。 近藤は「すごく、その当時は難しかったんですけど、マッチらしくないと思われるような衣装を用意されても『よし！ この歌とこの衣装で成立させよう』っていう努力をするようになりました。

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だから自分の意見をほとんど言わなくなった。 本当に言わなくなったんですよ。 それが多分ね。 今まで僕がここまで来れてるのかな？

そこで、いろんなことを自分の意見で言っちゃうと、もう息切れしちゃって。 今度、４７年目になんですけど。 デビューして。４７年もたなかったんじゃないかなと。 自分たちの頭使わなくていいじゃん？

それで、僕、ここまで来れたんだと思いますけどね」と笑顔。 大先輩からの感銘を受けた言葉を後輩のモナキに伝えていた。