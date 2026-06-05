近江高校・川上主将 声で引っ張る役割 全国制覇へ決意

近江高校の主将である川上選手は、守備でのカバーリングと声によるリーダーシップにこだわり、全国大会優勝を目標に掲げる。兄やOBへの感謝を胸に、泥臭い戦いでチームを牽引し、歴史ingsに新たなページを刻む覚悟だ。

川上選手はディフェンスにおいて、ファーストヒットで強くプレーすることやカバーリングを意識した守備を見せた。 厳しいチェックで相手をゴールから遠ざけ、背後への対応も素早く対応した。

さらに、左足のプレースキッカーとしても活躍し、常に声でチームに指示を送り続けていた。 川上選手は自身の役割について、声で引っ張ることだと考えている。

「去年のキャプテンである中江大我選手や、準優勝時の金山耀太選手はプレーで見せるタイプでしたが、自分は歴代の中で一番技術が上手いわけではありません。 だからこそ、声でチームを引っ張ることが重要だと思っています。 それは自分の調子に関係なく、自分がやってチームを引っ張っていかなければならない」と語った。 決勝でも自身の役割を全うし、「目標は優勝すること。

それしかない」という県制覇を達成した。 川上選手は近江高校のOBであり、2023年度選手権ではボランチとして全5試合にフルタイム出場し、準々決勝の神村学園高戦では2アシストを記録するなど、初の全国決勝進出と準優勝に貢献した。 近江高校への進学理由について、「兄が準優勝したからです。 それに、上手いだけではなく、泥臭く戦う姿に魅力を感じて、自分もここでやりたいと思いました」と話す。

プリンスリーグ関西1部やインターハイも観戦し、その技術と泥臭さに惹かれて決断した。 しかし、高校進学後は自身が全国大会のピッチに立つことはできなかった。 高校最後の年となる今年は主将に就任。 チームミーティングを重ね、目標を兄を超える日本一に設定した。

「このチームは自分たちが作ったものではなく、OBの選手が築いたものです。 だからこそ、それを大事にしろと言われています」と語る。 兄らOBへの感謝を示しつつ、自分たちの代も後輩のために全国大会出場やリーグ戦での勝利を勝ち取らなければならない。 そして、大舞台で個人の力とチーム力を発揮し、近江の歴史に新たな1ページを刻むことを目指している





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高校サッカー 近江高校 主将 川上 全国選手権 声で引っ張る リーダーシップ

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