近大附属が13年ぶりの全国舞台へ！劇的ゴールを決めた黒子・金光哲平の献身と覚悟

近大附属を13年ぶりのインターハイ進出に導いた金光哲平選手の劇的な決勝ゴールと、チームを支える黒子としての役割、そして指揮官・寺師監督との信頼関係について詳述します。

近畿大学附属高等学校サッカー部が、実に13年という長い年月を経て、再び全国という最高の舞台に返り咲くこととなった。 この快挙を成し遂げた試合において、決定的な役割を果たしたのが3年生のMF 金光哲平 である。

柏田SC出身の彼は、チームの心臓部であるダブルボランチの一角を担い、地味ながらも欠かせない役割を完遂し続けてきた。 試合は35分ハーフという形式で進められ、後半の残り時間わずか35分という局面で、金光が劇的な決勝ゴールを突き刺した。 この1点こそが勝敗を分けることとなり、近大附は1-0という接戦を制して全国大会への切符を勝ち取ったのである。 試合展開を振り返ると、近大附は前半から主導権を握り、再三にわたって相手陣地へと押し込む展開を見せていた。

しかし、決定的な一撃に欠け、得点に至らないもどかしさがチームを包んでいた。 このような状況下で、金光が下した判断が試合の流れを変えた。 本来、ダブルボランチの一角を務める金光の主たる任務は、セカンドボールを的確に回収し、周囲へ効率的にボールを配球することにある。 チームのバランスを整え、攻守の繋ぎ役として機能することが彼の本来の役割であった。

しかし、攻撃が停滞していた状況を打破するため、彼は自らの役割に加えて、積極的なゴール前への飛び出しを意識した。 スタッフから評価されていた持ち前のアジリティと、試合の流れを読む予測能力を最大限に活かし、思い切りよく前線へと飛び出した結果が、あの劇的な決勝ゴールへと結びついたのである。 指揮を執る寺師悠斗監督は、金光の貢献を高く評価している。 監督が提唱する縦に速いサッカーを実現させるためには、中盤で献身的に動く黒子のような存在が不可欠である。

金光と、同じくボランチを担う岡本陽樹の二人が、自己犠牲の精神を持ってプレーすることで、チーム全体の攻撃的な形が維持されている。 寺師監督は、彼らが単にハードワークをするだけでなく、極めて賢くゲームを俯瞰して捉えている点に注目している。 守備の掛け方やプランの変更など、ピッチ上での戦術的な判断を二人が密にコミュニケーションを取りながら主導しており、目立たないながらも替えの利かない存在であると称賛した。

特に、森一翔をディフェンスラインに下げ、ダブルボランチの機能性を向上させた戦略が、今大会における大きな成功要因となったことを強調している。 金光自身は、中学時代から一貫して、自分が主役となって目立つことよりも、チームが勝利することに最大の喜びを感じるプレースタイルを貫いてきた。 決勝ゴールを決めたという個人的な快感よりも、近大附のボランチやトップ下に課せられた守備やセカンドボール回収という本来の任務を完遂できたことに、強い充足感と誇りを感じている。

彼にとっての成功とは、個人のスタッツを伸ばすことではなく、チームの勝利に直結する役割を完璧にこなすことにある。 こうした謙虚さと責任感こそが、チームメイトやスタッフからの絶大な信頼に繋がっていると言えるだろう。 また、金光は恩師である寺師監督との深い信頼関係についても語っている。 チーム全体を常に考え、問題が発生した際には迅速に改善に向けたアプローチを行い、特に精神面でのサポートを惜しまない監督の姿勢に、金光は絶大な安心感を抱いている。

監督やスタッフが涙を流すほどの感動を呼んだ決勝点は、金光にとっても忘れられない瞬間となった。 インターハイという全国の強豪が集う舞台に向けて、金光はさらなる決意を固めている。 得点という形で貢献することはもちろん、守備やサポートプレーにおいても、チームを勝利に導くための最善を尽くしたいと考えている。 これからも黒子としての役割を徹底しつつ、ここぞという場面で決定的な仕事をする。 そんな金光の覚悟が、近大附をさらなる高みへと押し上げる原動力となるはずだ





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