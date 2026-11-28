辻希美の動画で、夫杉浦太陽の不在時に急な宿泊客に対応するために母と協力して大量の料理を作成。京本大我さんの話題で盛り上がる親子の仲良しエピソードにネットから温かい反響が集まった。

辻希美 （C）ORICON NewS inc.動画は、青空さんの高校の友だち4人が急きょ泊まりに来ることになった日の夕食準備の様子をとらえたもの。 この日は、夫の 杉浦太陽 （45）が仕事で不在のため、駆けつけた辻の母、青空さんらと60個以上の餃子と酢豚を“超マッハ”で作っていった。

料理を作りながら、親子でのトークも展開。 青空さんが「俺なんか今日、京本大我さんに似てるって言われた」と話題を振ると、辻は「似てる。 ちょっと系統そっちよね」「せいが大人になってちゃんとしたらそうなるのかなって思う」とリアクションした。 これを受け、青空さんが「ママも（京本大我に）似てると思う。

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俺、だって、めっちゃママに似てるって言われるもん」と話すと、辻も「ママに似てると思う」とうなずき、互いの顔立ちについて仲むつまじい会話を繰り広げた。 コメント欄には「急きょお泊まりが決まっても、温かく受け入れてくれる辻ちゃん優しい」「旦那さんいない時にヘルプに来てくれるお母さん羨ましい」「せいあくん絶対イケメンだよなぁ～ママ想いだし穏やかだし絶対モテる」「せいくんの声が太陽さんそっくりすぎる」「見てるだけで癒されるし楽しい」など、家族の料理風景に温かい反響が集まっている。 辻と杉浦は、2007年6月に結婚。