タレントの辻希美が、夫杉浦太陽との間に設けた長女・希空の19歳誕生日を家族7人で祝う様子を公開。娘から贈られた言葉に涙し、親子の絆を語った。

タレントの 辻希美 （39）が2026年11月28日、自身のインスタグラムを更新し、長女・希空（のあ／19）の 19歳誕生日 を家族で祝った様子を公開した。

夫でタレントの杉浦太陽（45）を含む家族7人での庆祝イベントは、長男の青空さん、次男の昊空さん、三男の幸空さん、そして昨年8月に誕生した次女・夢空ちゃん（ゆめあ／1）も含む大規模な開催となった。

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希空からの感謝の言葉に母・辻希美が胸を打たれる

辻希美は投稿の中で、娘の誕生日会を家族だけで行ったことを明かし、特別な瞬間への感謝を綴った。彼女は娘へ「誕生日おめでとう」と伝えた際、希空が「ありがとう。希空はこの家族に産まれて、ママの子に産まれてこれて幸せだよ」と返答したと述懐している。

この言葉を聞き、辻希美は19年間には様々な困難もあったものの、この一言によって娘のために生涯努力し続けると誓った。娘への深い愛情と感謝が、テキストを通じて強く伝わってくる内容となっている。

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特製ケーキと兄弟姉妹の絆が映し出された写真公開

公開された写真では、希空の顔写真と山盛りのイチゴが飾られた特製ケーキを前に、家族7人が笑顔で集合している様子が捉えられている。誕生日当日である11月28日という日付も、家族の団らんの重要性を強調する要素として機能している。

さらに、昨年8月に生まれたばかりの弟妹である次女・夢空ちゃん（1）と、姉の希空（19）が仲良くしているショットも含まれている。年齢差は18歳あるものの、兄弟姉妹としての親密さが写真を通じて視覚的に示されている。

大家族・杉浦家が築き上げた19年の軌跡と現状

辻希美と杉浦太陽は2007年6月に結婚し、その直後の同年11月に長女・希空が誕生した。その後も子だくさんな家庭生活を歩み、2010年12月に長男・青空さん、2013年3月に次男・昊空さん、2018年12月に三男・幸空さんが相次いで産まれた。

昨年8月には第5子である次女・夢空ちゃんが誕生し、現在では夫婦2人と5人の子供たち、計7人大家族が形成されている。辻希美は、子供たちが大きくなり家族全員が揃うことが当たり前ではなく貴重な時間になっていると指摘し、誕生日を100%家族が揃う日として位置づけている。

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10代ラストを飾る希空へ、母・辻希美の熱いエール

投稿の結びで、辻希美は娘へ何度も感謝と愛を表明した。「ママとパパを親にしてくれてありがとう」という言葉に続き、「大好き」というメッセージが繰り返されている。これは単なる感謝ではなく、親子の絆の深さを象徴するものです。

特に注目すべきは、「10代ラスト！楽しんで行こう！！」というエールである。19歳という節目を、最後の10代として最大限に楽しむよう娘を応援する母親の温かく力強い姿勢が、今回の発表の核心部分として読み取れる。