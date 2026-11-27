タレント・杉浦太陽（45）＆辻希美（39）夫妻の長女でインフルエンサーの希空（のあ）が26日、自身のインスタグラムを更新。「19歳になりました」と報告し、特別なヘアメイクと衣装で撮影したバースデー記…

希空「19歳になりました」 （写真はインスタグラム ＠noa. _.1126_ より） タレント・杉浦太陽（45）＆辻希美（39）夫妻の長女でインフルエンサーの希空（のあ）が26日、自身のインスタグラムを更新。

「19歳になりました」と報告し、特別なヘアメイクと衣装で撮影したバースデー記念の撮影ショットを公開した。 希空は、2024年11月26日の17歳の誕生日を機に芸能界デビュー。 同日にインスタグラムとYouTubeチャンネルを開設すると、そうそうにフォロワー数を増やし、インフルエンサーとして活躍の場を広げている。 投稿では、「いつも支えてくれるみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです♡自分らしさを忘れずに素敵な1年にしていきます みんないつも沢山の愛をありがとう♡」と感謝を伝えるとともに、「10代ラストも全力で楽しみます!!!!

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」と意気込みをつづり、これには父の杉浦、母の辻も「いいね！ 」でリアクションしていた。 同日、自身のYouTubeチャンネルも更新し、バースデー記念の撮影を行う様子を披露。 希空は、ピンクや水色を取り入れたメイク＆衣装、ツインテールの髪型、バースデー仕様のネイルといった特別なルックで、カメラの前で次々とポーズや表情を変えた。