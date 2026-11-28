タレント・杉浦太陽（45）＆辻希美（39）夫妻の長女・希空（のあ／19）が28日、都内で行われた映画『陽炎の記憶』制作発表イベントに登場。演技初挑戦にして映画初主演を務める本作の意気込みと、俳優業に…

タレント・杉浦太陽（45）＆辻希美（39）夫妻の長女・希空（のあ／19）が28日、都内で行われた映画『陽炎の記憶』制作発表イベントに登場。 演技初挑戦にして映画初主演を務める本作の意気込みと、俳優業についての憧れを語った。

本作は、現役高校生の永井結菜氏とZICO BATMAN氏が共同脚本を手掛け、高校最後の1年を過ごす5人の若者たちを描く青春映画。 卒業を目前に突然姿を消した竜童を待ち続ける美咲が、忘れられない青春と今も心に残り続ける約束の物語。 主人公・美咲を演じる希空は、今作が演技初挑戦にして初主演。

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「ずっと演技をやってみたいと思っていたのでうれしかったです。 自分で大丈夫かなとも思ったのですが、受けさせていただきました。 いまだに心臓がバクバクしていて、でもうれしいのと頑張らなきゃという気持ちでいっぱいです」と素直な心境を語った。 初演技で主演というプレッシャーも明かしつつ「頑張って引っ張っていければ」と決意をにじませた。