辰巳さんとおばたの‘ダブル堂本剛’の舞台裏話

辰巳さんとおばたが‘ダブル堂本剛’で登場した際の様子や、辰巳さんの気持ちや、おばたさんの課題などを紹介しています。

辰巳さんは「 クセスゴ！ 」初登場ですが、収録はいかがでしたか？ 辰巳：テレビで見ていたあの『 クセスゴ！ 』のステージでものまねができるということに、すごくワクワクしました。

今回、おばたのお兄さんと2人で、（堂本）剛くんのものまねをやらせていただいたんですが、大好きな番組でテンションが上がってしまったのか、いつも以上に濃い剛くんが降りてきました（笑）。 おばた：今回辰巳さんとコラボさせていただいたのは、以前に『剛だらけのものまね王座決定戦』（2023年の『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル』内の企画）で共演させていただいたのがきっかけで。 あのとき以来、いつか‘ダブル剛’でやりたいねって、ずっと話していたんですよ。 今回、3年越しの夢が叶って、しかも『クセスゴ！

』という番組で披露することができて、本当に感無量ですね。 ──今回お二人が披露する‘ダブル堂本剛’の見どころを教えてください。 辰巳：僕は子供の頃から、それこそ入所する前から剛くんに憧れていて、剛くんのものまね歴は28年以上になります。 芸能界には剛くんのものまねをする人はたくさんいらっしゃいますけど、その中で僕は唯一‘誇張しない’というところを評価してもらっているんじゃないかという自負があって。

ですから今回も‘いかに誇張をしていないか’を視聴者の皆さんに確認していただきたいです！ おばた：……というふうに、あくまでも真剣に、純粋に堂本剛さんのものまねをしたい辰巳さんから、どれだけ‘クセ’を引っ張り出せるかが、今回の僕の課題でした（笑）。 うまくいったかどうかは見てのお楽しみですが、とにかく‘引っ張りたい剛’と‘引っ張られたくない剛’のせめぎ合いが一番の見どころです（笑）。 辰巳：僕としては、いつもは100％の剛くんですが、今回は‘クセスゴ！

’ということで200％の剛くんを出しましたので、楽しみにしていただきたいです！ ちなみに、この‘クセスゴ！ ’のオンエアの3日前に‘FNS歌謡祭’の生放送に、ふぉ～ゆ～として出演させていただくんですよ。 このギャップといいますか、わずか3日の間に僕の人生が大きくうねっていくさまも、ぜひ見届けていただければと思います（笑）。

おばた：僕と辰巳さんの‘ダブル堂本剛’は、おそらく‘クセスゴ！ ’というパッケージでしか成立しないネタだと思うんですよ。 おそらく他の番組では絶対に見ることができないので、ぜひご覧いただきたいですね。 あと個人的には、うちの妻（山﨑夕貴アナウンサー）がいつも、『ふぉ～ゆ～の皆さんは、お人柄が素晴らしい』と絶賛しているので、家で妻と一緒に放送を見るのが楽しみです（笑





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