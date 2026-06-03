輸送コスト上昇が世界中の子どもたちに影響、ユニセフが警告

ユニセフは、中東の緊張状況以降、海上・航空輸送の混乱とコスト上昇が、子ども向け支援物資の供給を直撃し、資金配分の困難さを増していると警告。アフリカ諸港の遅延や主要ルート経由のコスト増により、ワクチンや治療食などの配送に影響が出ており、「どの子どもを優先するか」の厳しい選択を迫られている。

【2026年6月2日 ジュネーブ／モガディシュ（ソマリア）発】 ユニセフ （国連児童基金）の物資供給部門チーフ、ジャン＝セドリック・ミューズは、ジュネーブで開催された国連の定例記者会見で、 輸送コスト の上昇が世界中の 子ども に及ぼしている影響について発言した。

今年2月に中東で軍事的緊張が高まって以来、約100日が経過したが、その影響はこの地域をはるかに越えて広がっている。 世界的な人道支援物資のサプライチェーン（供給網）の混乱は、世界中の子どもたちに影響を及ぼしており、主要な国際輸送経路で滞留が続き、輸送コストもあらゆる段階で上昇している。 輸送コストの上昇は、子どもたちが必要とする命を守る物資に充てられる資金の減少を意味する。 こうした圧力は、ユニセフのような組織にとって支援活動を一層厳しくし、余裕のない中で些細な事が大きな影響につながりかねない状況に追い込んでいる。

海上輸送の混乱として始まった事態が、人道危機へと発展する可能性がある。 ユニセフにとっては、こうした継続的な遅延や運用コストの上昇が、世界的な資金不足と相まって、「どの子どもから優先的に支援を届けるのか」という厳しい判断を迫られている。 輸送や物流のコストだけでも、甚大な影響を及ぼしている。 南アフリカ共和国の喜望峰を経由する海上ルートへの迂回により、現在、輸送期間に2～4週間の遅れが生じている。

中東を経由する航空貨物の輸送能力は逼迫しており、港の混雑はアフリカ各地をはじめ、その他の地域にまで広がっている。 こうした連鎖的な混乱の背景には、単純かつ厳しい現実がある。 ユニセフが輸送に費やす金額が1ドル増えるたびに、子どもたちのための物資に充てられる資金が1ドル減ってしまうのだ。 ここ数カ月間の支援現場への影響は、すでに深刻である。

インドからエチオピア、ナイジェリア、コンゴ民主共和国へのワクチン輸送にかかる航空運賃は、50～70％上昇した。 ケニアの製造業者からソマリア、南スーダン、コンゴ民主共和国へ、すぐに食べられる栄養治療食（RUTF）をトラックで輸送する費用は、30％上昇した。 中国からイエメンやモザンビークへ届ける教育物資の海上輸送費は、100～150％の大幅な上昇となっている。

首都バマコにあるユニセフの倉庫に、栄養治療食（RUTF）を積んだトラックが到着し、スタッフが物資を整理している様子（マリ、2026年5月20日撮影）© UNICEF/UNI998073/Borra マリへの国際輸送にかかる費用は、第1四半期において36％増だった。 こうしたコストの増加によって、ユニセフ・マリ事務所は、発注するRUTFの数量、すなわち治療を受けられる子どもの数を減らすか、あるいは、これらの予期せぬ輸送コストを負担することで、保健・教育・水と衛生（WASH）・子どもの保護プログラムなど、他の重要な支援活動に充てる資金を減らすか、という厳しい選択に直面している。

アフリカのベイラ、コナクリ、アビジャン、ダルエスサラーム、モンバサの各港では、いずれも大幅な遅延が発生している。 これらの輸送ルートに依存する内陸国は、連鎖的な影響に直面し続けている。 エチオピアにとって主要な人道回廊であるジブチ・ルートにも、ますます大きな圧力がかかっている。 そして、何百万人もの子どもが、こうした変化の矢面に立たされている。 ユニセフは、国際社会に対し、供給網の安定化と追加資金の提供を急ぐよう呼びかけている





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