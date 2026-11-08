軽量機能性素材を採用した最新秋冬ウールの coats と jackets 新製品紹介

光沢のあるサテン・テクニック素材やスーパー160'sウールを使用し、撥水性と快適な着心地を両立させた最新秋冬コレクションの製品詳細と特徴について解説。

最新の 秋冬ファッション コレクションにおいて、光沢を放つテクニカルファブリックである「 サテン・テクニック 」を活用したパーカが注目を集めています。今季のデザインは素材の軽量化がさらに進められており、従来のモデルと比較してより快適な着心地が実現されています。高機能な撥水性を備えつつ、実用的な収納スペースも確保されており、都市生活者のニーズに応える仕様となっています。

サテンテクニックパーカの機能性とデザイン

このパーカは高い撥水性を誇り、雨天時や急な気候変化にも対応できる堅牢さが特徴です。収納力については、両胸に設置されたジップポケットと、両サイドのマチ付きポケットが用意されており、小物の持ち運びに最適です。また、ハイカラーの内側にはリブニットが施されており、首元からの冷気侵入を防ぐとともに、着用時のフィット感を高める設計となっています。

Also read 島谷ひとみ イケメン50代経営者と極秘結婚していた！数年前に入籍も「公表しなかった理由」 (2024年7月9日)

スーパー160ウールダブルフェイスブルゾンの構造

次に紹介されるのは、極細のスーパー160'sウールを緻密なフェルトに仕上げたダブルフェイスのブルゾンです。この素材は、表側に撥水加工が施されており、雨天でも生地が水を弾く性能を発揮します。裏側は起毛仕上げが施されており、肌に触れる部分での柔らかさを実現し、肌ざわりの良さを追求しています。厚みを感じさせつつも、着心地はしなやかで軽快な仕上がりとなっています。

このブルゾンでは、カーフレザーのパイピングと前立てがアクセントとして採用されています。これにより、カジュアルでありながら上品な印象を与え、デザインに深みを持たせています。斜めポケットやフラップポケットなど、実用的なディテールも豊富に用意されており、日常使いでの利便性を損なうことはありません。細部まで計算されたディテールが、高品質な製品であることを物語っています。

Advertisement

マルタンガルベルトを採用したロングコートの魅力

さらに、ウールを混紡したダブルフェイスのロングコートも新製品ラインナップに含まれています。ゆったりとしたシルエットが特徴で、着崩ししにくく、様々な体型の人に着用しやすい設計です。前後どちらでも留められるマルタンガルベルトが採用されており、スタイルの変更に柔軟に対応できます。このディテールが全体の表情を豊かにし、クラシックな美しさを引き立てています。

細部にもこだわりのある仕様となっており、チンガード付きのノッチドカラーやバッファローホーンのボタンといったクラシックなディテールが施されています。大きなフラップポケットの内側にはラムレザーが配されており、贅沢な仕立てが光る抜かりのないデザインです。これらの要素が組み合わさることで、高級感と実用性を両立させた一着となっています。

メリノカーリーナッパレザーブルゾンの特異性

最後に、カーリーシープスキンの「メリノ・カーリー・ナッパ」レザーを使用したブルゾンが加わります。表側は滑らかなナッパ仕上げが施されており、手触りの良さと視覚的な美しさを提供します。裏側のカーリー・シアリングにはオレンジがかったピンク色が差されており、内装にもこだわったデザインとなっています。

エベンヌカラー（こげ茶色）とのコントラストが、シックな佇まいに華やかさを添える効果を生み出しています。このレザー製品は軽く柔らかく、保温性も高いという機能面でのメリットも備えています。季節を問わず活用できる汎用性の高さと、洗練されたルックスを兼ね備えたアイテムであり、秋冬シーズンの wardrobe の中心的存在となるでしょう。