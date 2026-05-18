軽自動車タクシー解禁で地方の交通空白地域問題に対応 女性ドライバー増加の期待も

国土交通省は6月の軽自動車タクシー解禁により地方の交通空白地域問題に対応します。 odlze規定解除は女性ドライバー増の影響も示唆

最近、 交通空白地域 の問題が深刻化しています。 地方では高齢者の移動手段が不足したり、観光地が客の受け入れを行えなくなったり、深夜や早朝の移動が困難になるなどの問題が発生しています。

このような状況を受けて、国土交通省は6月から軽自動車によるタクシー営業の解禁を検討しています。 現在、パブリックコメントを受け付けた上で、6月上旬にも新しいルールを施行する予定です。 軽自動車タクシーはこれまで、乗車人員が少ないことや長時間運転における耐久性、安全性の問題から、電気自動車（EV）や福祉目的以外での使用が制限されてきました。 しかし、日本自動車工業会の2025年度調査によると約64％の軽自動車ユーザーが女性であるとのデータがあり、軽自動車タクシー解禁は女性ドライバーの働き口増加につながることが期待されています。

一方、普通車タクシーはLPガス（液化石油ガス）が燃料の主流ですが、最近は減少傾向にあります。 またネット上では、軽自動車タクシー解禁について「下町など都市部で一方通行や狭い道路が多い地域の方が需要がある」「女性の働き方の選択肢が増える」との意見も上がっています。 同時に「軽自動車は乗り心地が悪い」「交通事故の際の安全性が心配」といった懸念も見られ、中には「むしろライドシェアを解禁すべき」との声もあります。 ちなみに、軽自動車タクシーでも依然として第二種運転免許の取得が必要です





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