転職で人生が激変！『ななにー 地下ABEMA』で明かされた年収のリアルと幸福の在り方

年収の増減だけではない、転職による人生の転換点を深掘り。メガバンクから結婚相談所、芸人から鮨職人など、驚きの転身を遂げたゲストたちが語るリアルな懐事情と価値観を詳しくレポートします。

ABEMAにて配信中の人気番組『 ななにー 地下ABEMA 』の第118回では、現代社会において多くの人が関心を寄せる転職と年収というテーマを深掘りした新企画、転職して 人生激変 ！？

年収HIGH＆LOWが放送されました。 この企画では、単に仕事を変えたということではなく、転職をきっかけに人生の方向性や価値観、そして経済的な状況までをも劇的に変化させた5人のゲストが登場し、それぞれのリアルな体験談を語りました。 番組の白眉となったのは、前職と転職後という2つの異なる時間軸における年収を包み隠さず公開し、ななにーメンバーがその金額の変動を予想するという、バラエティならではの刺激的な構成です。

お金という非常にデリケートな話題でありながら、人生の転換点という人間ドラマに焦点を当てたことで、視聴者に深い共感と驚きを与える内容となりました。 番組の前半に登場したのは、かつてメガバンクの銀行員として活躍していた勝倉千尋さんです。 勝倉さんが新卒でメガバンクという超エリート街道を選んだ動機は、学生時代の林間学校での体験という意外なところにありました。 宿泊先の宿が古く不快だったことから、快適な生活を手に入れるには圧倒的な資金力が必要だと痛感したというエピソードは、若さゆえの純粋さと強い上昇志向を感じさせます。

しかし、現実は過酷なものでした。20代という若さで数十億円という巨額の融資を動かす責任の重さと、それに伴う激務。 心身ともに疲弊した勝倉さんは、生きる理由を無理にでも作るため、当時の年収700万円では到底余裕のない高級時計を60回払いという無理なローンで購入したという、切ない過去を告白しました。 しかし、銀行員として多くの顧客と接する中で、いくら資産を持っていても幸せな結婚ができるわけではないという現実に直面し、恋愛や結婚に対する切実なニーズに気づいたことが転機となりました。

まずは時間単価6,600円の恋愛コンサルタントというスモールスタートから始め、その後、自身の信念を形にした結婚相談所を設立。 現在は取締役として120名の社員を率い、累計3,300名以上の成婚という驚異的な実績を上げるまでになりました。 年収の激変はもちろんのこと、誰かの人生の幸せに直接的に寄与するという新しい生き方を見出した勝倉さんの姿は、多くの視聴者に勇気を与えたことでしょう。

また、番組後半に登場しスタジオを沸かせたのが、お笑い芸人としての活動を続けながら、鮨職人としても異例の成功を収めているはんにゃの川島章良さんです。2009年の大ブレイク時には月収500万円という凄まじい稼ぎを記録し、芸歴21年の平均年収は800万円であったと明かしました。 当時の人気ぶりは凄まじく、もし別の事務所に属していれば10億円を稼いでいた可能性もあったと言われるほどの勢いがあったといいます。 しかし、そんな彼が鮨職人の道を選んだきっかけは、ある有名店の大将からかけられた言葉でした。

カウンター越しにお客さんと一対一で向き合い、場の空気を読みながら会話を盛り上げるという鮨職人の仕事は、芸人が持つスキルと非常に親和性が高いという助言です。 実際に川島さんは東京の恵比寿で週2日という限定的な間借り営業を行いながら、コース料金2万5,000円という高級店として予約3ヶ月待ちという人気店に成長させました。 結果として、現在の年収は芸人時代の平均の倍にあたる1,600万円へと跳ね上がっており、芸という表現活動と職人という専門技能を掛け合わせることで、新たな価値を創造した稀有な例と言えます。

さらに番組では、金銭的な利益だけではない転職の価値についても触れられました。 幼稚園教諭からキッチンカーのクレープ屋へと転身した今泉清香さんは、年収こそ下がったものの、時間外のピアノ練習という精神的な拘束から解放され、悠々自適で心豊かな生活を手に入れたことで、めちゃめちゃ楽しいと満面の笑みで語りました。

また、朝4時起きという極限の規律の中にいた幕下力士からタクシードライバーへ転身した日野一之さんや、週6日勤務のハードなコーキング職人から地下アイドルへと飛び込んだ高橋桃子さんなど、それぞれの人生における最適解を求めて舵を切ったゲストたちが登場しました。 彼らの物語に共通しているのは、世間的な成功や年収の額という指標だけではなく、自分がどう生きたいかという主観的な幸福感を優先させた点にあります。 お金が増えて人生が変わる人もいれば、お金を捨てて自由を得ることで人生が輝き出す人もいる。

この多様な生き方の提示こそが、本企画の真の価値であったと言えます。 番組の締めくくりには、次週の放送予告として、SNSで話題の激変請負人こと美容師たちが集結するスペシャル企画が告知されました。 ショートカットへの劇的な変化でバズっている美容師が芸人を大変身させるほか、スタッフまでもが別人になるほどのイメージチェンジを遂げるという内容です。 前回の回が転職による人生の内部的な変化を描いたのに対し、次回は外見の変化から人生を激変させるというアプローチになります。

内面と外面、どちらの変化であっても、現状を打破しようとする意志が人生を豊かにするという共通のメッセージが込められているようです。 現代の不安定な社会において、キャリアチェンジや自己投資を通じて自分をアップデートし続けることの重要性を改めて考えさせられる回となりました。 現在、この刺激的なエピソードはABEMAにて無料で見逃し配信されており、誰でも手軽に人生のリアルな懐事情と転機を目の当たりにすることができます





Toyokeizai / 🏆 47. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ななにー 地下ABEMA 転職 年収 キャリアチェンジ 人生激変

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

石丸伸二氏「マジで地獄への道を整備し過ぎ」注意喚起「恋愛病院」出演女性謝罪相次ぐ異常事態に恋愛リアリティー番組、ABEMA「恋愛病院」に出演した前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が16日、Xを更新。フォロワーに注意喚起を行った。石丸氏は「皆さん、マ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

「今日好き」メンバー、相塲星音さんが遊びvs勉強のリアルな葛藤を熱演 ABEMA『今日、好きになりました。』タイアップ 「進研ゼミ 高校講座」夏のWeb CM「天使と悪魔」篇 公開株式会社ベネッセコーポレーションのプレスリリース（2026年5月18日 11時10分）「今日好き」メンバー、相塲星音さんが遊びvs勉強のリアルな葛藤を熱演 ABEMA『今日、好きになりました。』タイアップ 「進研ゼミ 高校講座」夏のWeb CM「天使と悪魔」篇 公開

Read more »

星野ティナ、約5か月ぶりのステージ復帰に歓声"パワーアップして帰ってきました！"Toi Toi Toiは、発起人・朝倉未来のもと'ABEMA'とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組'Dark Idol'より誕生したアイドルグループです。2025年4月4日、デビュー記念公演'ッスッゴイライブ'にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト'PEAK SPOT'に2ndグループとして加入。2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、8人での新体制として活動をスタートしています。

Read more »