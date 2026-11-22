CBC/TBS系で放送中のTVアニメ第3期は、新たな仲間と共にサイツ州からの巨大軍勢への対峙と、アルスを狙う刺客の正体に迫る激動の新章へ突入。新キャラクターエナン・リュージェス、ヴァージ・サマード、キーフ・ヴェンジがPVで登場。

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて9月27日（日）から放送中の、 TVアニメ 『 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』。 人の能力やステータスを見抜くことが出来る“鑑定スキル”を持って異世界に転生したアルス・ローベント。

ミーシアン継承戦争での功績を認められ、カナレ郡長へと就任したアルスは、新しい仲間を迎え、新生ローベント家としての体制を整えていた。 そんな中、バサマークと同盟を結んだサイツ州からの巨大な軍勢がカナレに襲いかかる。 それぞれの想いを胸に、次なる敵との戦いが始まる――。 新たな仲間たちとともに激動の新章へ突入！

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作品名転生貴族、鑑定スキルで成り上がる第3期放送形態TVアニメシリーズ転生貴族、鑑定スキルで成り上がるスケジュール2026年9月27日（日）～CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」にてキャストアルス・ローベント：藤原夏海リーツ・ミューセス：坂泰斗シャーロット・レイス：佳穂成美ロセル・キーシャ：岡咲美保リシア・ローベント：花澤香菜ミレーユ・グランジオン：生天目仁美ファム：戸松遥シン・セイマーロ：加藤渉ブラッハム・ジョー：内田修一ムーシャ・トリック：諸星すみれザット・ブロズド：田所陽向リクヤ・フジミヤ：宮田俊哉マイカ・フジミヤ：伊瀬茉莉也タカオ・フジミヤ：大泊貴揮スタッフ原作：未来人A『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる～弱小領地を...

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“鑑定スキル”を使い、たくさんの仲間を集めてきたアルス。 そんなアルスに命を狙う刺客の影が忍び寄る―――！？ PVには新キャラクターの「エナン・リュージェス」（CV：永瀬アンナ）、「ヴァージ・サマード」（CV：鳥海浩輔）、「キーフ・ヴェンジ」（CV：村瀬 歩）が登場！ アルスを狙う刺客…その正体とは……。