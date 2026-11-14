転生したら剣でしたII：2026年10月7日放送開始、黒猫族少女フランと親バカな剣の新たな冒険

TVアニメ『転生したら剣でしたII』の放送スケジュールが2026年10月7日より確定しました。黒猫族の少女フランと師匠である剣の、浮遊島での死霊術師との対峙を描く新シリーズの詳細をお届けします。

テレビアニメシリーズ『 転生したら剣でしたII 』の放送スケジュールが正式に発表され、 2026年10月7日 （水曜日）よりTOKYOMXほかにて放映されることが決定した。このシリーズは、名無しとして奴隷同然の扱いを受けていた 黒猫族の少女 フランと、知性を持つ武器である剣である師匠との交流を描くファンタジー作品である。前作の成功を受け、新たな物語が幕を開けることになる。

物語の中心人物であるフランは、城砦都市アレッサに位置する冒険者ギルドに所属し、数々のクエストをこなして名を上げてきた。彼女は強さの果てにある進化を目指しており、その願いを叶えるために師匠と共に旅を続けている。師匠である剣は、親バカ的な愛情でフランを支え、彼女がさらなる成長を遂げられるよう導いている。この二人の絆は、単なる装備者と装備者の関係を超えた、深い信頼関係へと発展している。

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浮遊島での死霊術師との遭遇

師匠とフランは、次なる目的地として港町ダーズへ向かう道中、天空に浮かぶ浮遊島を発見した。この不可思議な場所で、彼らは死霊術師であるジャン・ドゥービーと出会うことになる。ジャン・ドゥービーは浮遊島の完全攻略を目指しており、師匠とフランにその手伝いを依頼した。この依頼をacceptedした二人は、死霊魔獣が蠢く凶悪な迷宮へと足を踏み入れることを余儀なくされる。

浮遊島の迷宮は、想像を絶する危険に満ちた場所である。ここでは通常とは異なる生態系が成立しており、死霊魔獣たちが闊歩している。師匠とフランは、この未知の環境において、これまでの戦闘スタイルを再検討しながら進んでいく必要がある。特に、ジャン・ドゥービーという強力な盟友がいるとはいえ、彼の真の意図や能力を完全に把握することは容易ではない。この遭遇が、物語に新たな転換点をもたらすことになる。

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主要キャストとスタッフの陣容

本作の主要キャラクターを担当するキャスト陣は、実力派声優たちによって構成されている。師匠役は三木眞一郎、フラン役は加隈亜衣が担当し、前作に引き続き二人の化学反応を楽しませてくれる。また、死霊術師ジャン・ドゥービー役には内田雄馬が起用され、その神秘的な魅力と危険な魅力を演じ分けることが期待される。この他に、ウルシ役の後藤ヒロキ、ステファン役と名無しの役を兼任する井澤詩織、リッチ役の速水奨などが参加している。

さらに、フルト役の國府咲月、サティア役の小坂井祐莉絵、ミリアム役の荻野葉月、セリメア役の鈴代紗弓、ヴァルーザ役の小西克幸といった多彩なキャストが加わっている。原作は棚架ユウによって執筆されており、原作の世界観とキャラクター性を忠実に再現するために、アニメーションスタッフ一同が協力して制作に取り組んでいる。これらのキャストとスタッフが一体となって、視覚的にも聴覚的にも高いクオリティの作品を提供することが目標となっている。

新シリーズの注目点と今後の展開

『転生したら剣でしたII』において最大の注目点は、浮遊島という特殊な舞台設定と、そこに住まう死霊術師たちとの関係性である。ジャン・ドゥービーは単なる敵対勢力ではなく、一時的な同盟者としての側面も持っており、彼の動機や背景が明らかにされることで、物語の深みが増すことが予想される。師匠とフランは、彼の協力のもとで迷宮を攻略していく過程で、自身の実力を試されると同時に、新たな仲間や敵との出会いを経験することになる。

放送開始日である2026年10月7日は、秋のアニメシーズンの一つとして多くの視聴者の関心を集めるであろう。TOKYOMXをはじめとする各局での放送は、ファンにとって待ち望んでいた展開となる。このシリーズが、前作よりもさらに深いストーリーテリングと、より充実したアクションシーンを提供することで、アニメファン以外にもファンタジー文学やゲーム愛好家層を取り込むことに成功する可能性が高い。今後の放送スケジュールや特報情報にも、継続的な注目が必要である。