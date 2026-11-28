カシムラは、ナトリウムイオンバッテリーを採用した『KD-298 ナトリウムイオンジャンプスターター 10400mAh』11月30日より順次発売する。保管環境温度は-40℃～80℃で、車内保管に対応する製品だ。

同製品はバッテリー上がりの際に自力で再始動できるほか、モバイルバッテリーや非常用LEDライトとしても使用できる。 従来のリチウムイオンタイプは安全上の観点から車内に保管できず、携帯し忘れるケースも少なくなかったが、『KD-298』ではリチウムイオンタイプで推奨されていなかった車内保管が可能になっている（ただしダッシュボードなど直射日光の当たる場所や、対応温度外での保管は避ける必要がある。

使用環境温度は-20度～60度）。 搭載されるバッテリーは10400mAh（31.2Wh）のナトリウムイオンバッテリー。 リチウムイオン電池と比べて熱安定性に優れ、高温下や物理的な衝撃でも熱暴走が起こりにくいうえ、氷点下でも性能低下が少ない点が特長に挙げられている。 付属のジャンプスタートケーブルには保護回路機能が内蔵され、バッテリーへの接続状態や各種保護機能の作動状態がLEDの点灯色や点灯・点滅で知らされる。

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ケーブル長は保護回路ボックスからプラス端子側が約14cm、マイナス端子側が約10cm。 ジャンプスターター出力は400A～800Aで、対象車の目安はガソリン車が5.0L以下、ディーゼル車が3.0L以下。 モバイルバッテリー機能として、定格3A出力のUSB-Cポートが1ポート、定格2.4A出力のUSB-Aポートが2ポート設けられている。 USB-Aの2ポート同時使用時は合計最大3.4A。