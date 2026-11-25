女優趣里（36）と俳優杉野遥亮（31）が来年1月期のフジテレビ系「月9」ドラマ「ラスト・サイレン－命をつなぐものたち－」（月曜午後9時）でダブル主演を務めるこ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

女優趣里（36）と俳優 杉野遥亮 （31）が来年1月期の フジテレビ 系「月9」 ドラマ 「 ラスト・サイレン －命をつなぐものたち－」（月曜午後9時）でダブル主演を務めることが26日、分かった。 ともに月9初主演となる。

同作は、命をつなぐ最前線で戦う救急隊員、救助隊員ら“知られざるヒーローたち”の活躍を描く社会派エンターテインメントドラマ。 そして、フジテレビ初となる4月期「月9」ドラマ「119エマージェンシーコールSEASON2」（月曜午後9時）と同じ世界線などを共有しつつ別の作品を制作する「シェアード・ユニバース」となり、これまでにない新たな連続ドラマが誕生する。 趣里は、医師の家に生まれ、医学部を卒業しながらも救急隊員となった松本知世を演じる。 救急救命士の資格を持ち、高度な救命技術と医療知識を備える役柄。

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「とにかく目の前の命を救うんだという思いが一番ある真面目な子。 軸がちゃんとある人物」と印象を語った。 デビュー15周年の節目に15作品目の主演作で月9初主演を飾り「日々目の前のことを必死にやっていたら、気が付いたら15年たっていました。 とても光栄なことだと思いました」と喜んだ。

横浜市消防局の協力を得た撮影を通じ「命を救うということ、人々の生活を守ってくださっていることを感じました。 その思いを胸にしっかりドラマに向き合いたい」と意気込んだ。 一方、杉野は子どもの頃に救助隊に助けられた経験を持つ川島薫を演じる。 命の最前線で戦うレスキューへの情熱が強く、特別高度救助部隊を目指す役柄。

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「トラウマを抱えていて、芯はしっかりしている人。 自分にも通ずるところがあり、好きな人物だなと思っています」と役柄への思いを明かした。 消防士役は初挑戦。15年の芸能界デビュー以降、11年連続でゴールデン・プライム帯のドラマに出演し続け、本作で12年連続に記録を伸ばす。

「11年連続で出演し続けているとは知らなかったです。 自分のことを褒めてあげたい」と喜んだ。 月9初主演に「子どもの頃から耳にしていた枠。 そんな枠でお仕事させていただけることを光栄に思っています」と喜び、「視聴者の皆さんの楽しみや希望になれるように頑張りたい」と力を込めた。