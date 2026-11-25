2027年1月期の月9ドラマ『ラスト・サイレン―命をつなぐものたち―』で趣里と杉野遥亮が救急隊と救助隊の隊員役でダブル主演を務める。横浜市消防局を舞台に、現場の人間が命と社会の歪みと向き合う姿を描き、4月期に放送される『119エマージェンシーコールSEASON2』とシェアード・ユニバースを構築する。

2026年11月26日 5時0分 掲載俳優の趣里と 杉野遥亮 が2027年1月期の月9ドラマ『 ラスト・サイレン ―命をつなぐものたち―』（毎週月曜 後9：00）でダブル主演を務めることが明らかとなった。

本作はフジテレビ初となる4月期月9ドラマ『119エマージェンシーコールSEASON2』とのシェアード・ユニバースとなり、これまでにない新たな連続ドラマが誕生する。 横浜市消防局に所属する救急隊、そして救助隊の仲間たちが日々の出動を通じて「命」「組織」「社会の歪（ゆが）み」と向き合い戦っていく。 命を救う“現場の人間”が日本社会のリアルと対峙（たいじ）し、乗り越えていく姿を描き、それぞれが抱える過去や使命感により、ときにぶつかり合いながらも、命をつなぐためにひたむきに戦い続けるヒーローたちの物語がここから始まる。

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趣里が演じるのは、横浜市消防局中央消防署中央第一救急隊隊員の松本知世（まつもと・ちせ）。 救急救命士の資格を持ち、高度な救命技術で人々の命を救う知世は、実は医師の家に生まれ育ったが、医学部を卒業したもののある事がきっかけで医師国家試験は受けず、救急隊員となった異色の経歴の持ち主。 そのため医療の知識や救命処置の技術は誰よりも高いのだが、医学的な知識があるだけに救急隊としての“制限”にも悩み、もがいている。 杉野が演じるのは、横浜市消防局中央消防署中央救助隊隊員の川島薫（かわしま・かおる）。

命の最前線で戦うレスキューへの情熱が強い。 子どもの頃に救助隊に助け出されたことがあり、これが「一秒でも早く要救助者を助けたい」という原動力になっている。 現在は、特別高度救助部隊「SR（スーパーレンジャー）」を目指し、大型免許や潜水士資格も取得済みで受験資格の5年経験も満たしている。 だが、あることがきっかけで先に進めずにいる。

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使命感が強く、現場では救急隊との連携面でも衝突があるなど課題があり…。 本作は『１１９エマージェンシーコール』とのシェアード・ユニバースで描かれることも決定。1月期月9ドラマ『ラスト・サイレン―命をつなぐものたち―』と、４月期月9ドラマ『１１９エマージェンシーコールSEASON２』が、2クールにまたがり月９ドラマを盛り上げていく。 趣里演じる松本知世、杉野演じる川島薫らが、『１１９エマージェンシーコール』とつながるシェアード・ユニバースの世界に新たな命を吹き込む。 どのような形で２つのドラマが交錯していくのか、ご期待いただきたい！

また、『119エマージェンシーコールSEASON２』と同様、今作も限りなくリアリティーを追求するため、横浜市消防局全面協力の下、撮影を敢行。 クオリティーの高い世界観と映像美、圧倒的なスケールでお届けする。 脚本は『１１９エマージェンシーコール』を手掛け、重厚感のある作品を得意とする城宝秀則が担当。

また、「ニューヨーク・フェスティバル2026」のドキュメンタリー・Docudrama（ドキュドラマ）部門にて金賞を受賞し、2025年日本民間放送連盟賞【番組部門】テレビ報道番組の優秀賞も受賞した『1995～地下鉄サリン事件30年救命現場の声～』（2025年／フジテレビ系）や、社会派ドラマで話題を呼び、放送批評懇談会による「2026年3月度マイベストTV賞」月間ノミネートに選出された『東京P. D. 警視庁広報２係』（2026年／フジテレビ系）などを手掛けた安永英樹がプロデュースを担う。 私が取材した元救急救命士の方が発した印象的な言葉です。

命にかかわる事態が起こった際、私たちは救急車を呼び、駆け付けてくれた救急隊が対応してくれます。 しかしその救急車の中で何が行われているのか、実はあまり知られていないように思います。 私たちの生活の中で見かける救急車、身近な存在ではありますが、救急隊員がその中で行えることは限られています。 救急隊員のなかでも高度な医療行為を行う国家資格である救急救命士という存在がありますが、近年その活動範囲は広がっているとはいえ、できることは限定されています。

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その“制限”の中でいかにして命をつないでいるのか、そのドラマを描ければと思います。 ４月から始まる『１１９エマージェンシーコールSEASON２』とのシェアード・ユニバースという新たな取り組みとなる『ラスト・サイレン―命をつなぐものたち―』がどのようなものとなるのか、ぜひご注目いただければと思います」