越川海翔捕手が阪神ドラフト後初戦で勝利に貢献 二盗阻止とサヨナラ劇

東京ガスの越川海翔捕手が阪神ドラフト後初の試合で5回に二盗を阻止し、9回のサヨナラ勝利に貢献した。堅実な守備力が評価される中、今後の起用への関心が高まる。

阪神タイガース から ドラフト6位 で指名された 東京ガス の 越川海翔 捕手（24）が、ドラフト後最初の試合で勝利に貢献した。運命のドラフト会議から約2週間が経過した今回の試合で、越川は9番捕手として先発出場し、攻守にわたって存在感を示した。

越川は大阪府堺市出身で、関西大学から東京ガスに進んだ右投げ左打ちの捕手だ。プロ入りを前にした注目度の変化について、本人は以前はあまり注目されていなかったが、正直なところ見られている自覚があったと振り返った。初めての環境でプレーすることに、力みや緊張があったという。

Also read timelesz猪俣周杜容疑者、傷害の疑いで逮捕 「何が起きた？！」ファン悲鳴

5回の二盗阻止が勝利への大きな分岐点に

越川が最初の見せ場をつくったのは、3－1とリードして迎えた5回の守備だった。1死一塁、カウント2－2となった場面で一塁走者がスタートを切り、ランエンドヒットが仕掛けられた。

越川は冷静に低めのボール球をつかみ、素早い送球で二盗を阻止した。送球の出来については本人が「あまり良くなかった」と認めたが、刺せたのであればよかったと語り、ピンチの拡大を防いだ結果を重視している。

Advertisement

越川は、ヒットエンドラン系のプレーがあるかもしれないと想定していたと説明した。あれぐらいのスタートであればしっかり刺せるという感覚があったとし、事前の読みと自身の強肩が結果につながったことを示した。

平塚スカウトが評価した守備力と本人の自覚

試合を見守った阪神の平塚スカウトは、越川の特長について「やっぱり守備」とうなずいた。自慢のスローイングでピンチを防いだプレーは、プロの評価の中核にある守備力を象徴している。

一方で越川本人は、見られている自覚を持ったうえで試合に臨んだと述べた。緊張がある中でも、低めの球をつかむ冷静な判断と素早い送球を実行できた点が、この日の大きな収穫となった。

越川は、東京ガスでは今季から正捕手を務め、都市対抗にも出場した実績を持つ。社会人での経験を積み重ねてきたことが、ドラフト後の初戦でも落ち着いた守りにつながったと見られる。

9回のサヨナラ勝利と家族が見守った一戦

試合は7回に追いつかれたが、8回と9回は大きなピンチを背負いながらも必死の防戦を続け、ゼロを並べた。9回の先頭打者として四球を選んだ越川は、ガッツポーズで吠えて喜びを表した。

Advertisement

試合の決着は犠飛によるものだった。越川に代わって出場した代走の選手がサヨナラのホームに飛び込み、ベンチの仲間と喜び合った。ドラフト後初の公式戦で、チームに1勝をもたらす形となった。

地元大阪からは、堺市の実家から母と祖母が応援に駆けつけていた。阪神も公式戦で使用するドーム球場での試合で、ひときわ大きな声援を受けた中での勝利となった。

1勝の勢いを次戦へつなぐ決意を語る

越川は1勝できたので、チームも勢いに乗ると思うと語った。ここからまた一戦一戦戦っていきたいとも述べ、チームの優勝という目標を見据えた姿勢を示した。

越川の経歴を振り返ると、中学時代は堺イーグルスでヤングリーグでプレーした。串本古座（和歌山）では甲子園出場はなかったが、指定校推薦で関西大学へ進学し、2年秋にリーグ戦初出場を果たした。4年からは正捕手となり、同級生で中日の金丸とバッテリーを組んだ。

身長は174センチ、体重は83キロ。右投げ左打ちの越川が、プロの舞台で掴んだ1勝が今後の起用にどうつながるかに関心が集まる。阪神の捕手陣の中で、堅実な守備と強肩をどこまで生かせるかが次の焦点になる。