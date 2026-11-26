9人組ダンスボーカルグループ、超特急が26日、初の東京ドーム公演「Signal」2日目公演を前に、報道陣の取材に応じた。前日、初めて東京ドームのステージに立ち… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

前日、初めて東京ドームのステージに立ち、リーダーのリョウガ（32）は「リハーサルの時に会場を見て、昨日のことが幻だったのかな…と思った。 本当に広くて、夢のステージに立てていることが信じられなかった」と夢見心地だった。

続けて「やっぱり膨大な数のペンライトや8号車（ファンの総称）の声は（結成）15年の中で一番と言っても過言ではない、すてきなものでした」と、憧れ続けた景色に酔いしれていた。

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セットリストには7人時代の楽曲や9人体制初披露曲も多数含まれ、ユーキ（31）は「僕たちの軌跡を大事にするべきステージだと思ったので、それぞれ出会ってくれたタイミングがあると思いますけど、それぞれの出会いと照らし合わせてもらって、過去も知ってもらったうえで16年目に向けてより愛してもらえるようにするためのセットリストにしました」と狙いを明かした。 22年に加入したシューヤ（31）は「キーになる楽曲をパフォーマンスするにあたって、ユーキから2桁号車（22年加入組）に楽曲に込めている意味や思いを伝えられた」と明かし、「僕らが初めてやる曲は10曲あったけど、（1桁号車に）スケジュールを確保してもらって、俳優の方の仕事で忙しかったアロハやハルには動画を送ったりして、サポートし合いながら頑張ってきました」と、チーム一丸で夢のステージへ準備をした。 12月16日にリリース予定の24枚目シングル「エトランス・フィーバー」は、大ヒットを記録した前作「ガチ夢中！