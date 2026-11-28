映画『ワンダンス』公開記念舞台挨拶に登壇した超特急の髙松アロハ。ジョーの初主演作品を祝い、今後のグローバル活動に向けた英会話習得の目標や、ファン「8号車」への感謝の言葉を語り、話題となっている。

映画『 ワンダンス 』の公開を記念し、2024年時点で実施された舞台挨拶イベントにおいて、男女7人組アイドルグループ 超特急 のメンバーである 髙松アロハ が登壇し、今後の活動計画や心境を語り出した。緑色の髪型で会場を訪れた髙松は、登壇者に「これから挑戦したいこと」をテーマにフリップトークで回答し、その目標として「英会話」の習得を挙げた。髙松は、なぜ英会話を学ぶことを選んだのかについて、「英語ができたらかっこいいなと思って」という率直な気持ちを明かした。単なる趣味や一時的な関心ではなく、自身のアイデンティティやキャリア展開に直結する重要な要素として捉えている様子が窺える。特に、グローバルな舞台での活躍を意識した発言であったことが注目されている。この発言の背景には、 超特急 としての現在の活動規模と、それを超えていくための意欲が存在する。髙松は、「ありがたいことに東京ドーム公演をやらせてもらったんですけど」と回顧し、グループとして頂点とも言える大規模なステージを経験した実績を挙げた。この成功体験が、次のステップへの強力な原動力になっていると語った。さらに髙松は、「これから 超特急 の活動をもっともっと広げたいですし、どんどん先に進みたい」という強い決意を示した。日本のみならず海外市場や、より多様な層へのリーチを視野に入れていると考えられる。そのための手段として、「英会話ができるようになったら、もっと幅が広がるかなと思いました」と推測し、言語能力の向上がグループ活動の範囲を拡大する鍵になると信じている。また、イベントでは"自分の人生に大きな影響を与えた人"についての質問にも答えた。髙松はここで、 超特急 のファンネームである「 8号車 」を挙げ、ファンへの深い感謝を表明した。「 超特急 になって初めて大きなステージに立った時に 8号車 が見せてくれたペンライトの景色や歓声が、逆に僕らがパワーをもらったのもあって」と回想し、ファンからの応援が自身のモチベーションや活動を支える源泉であったことを明かした。このようにファンネーム「 8号車 」を選んだ経緯を説明し、「 8号車 と書かせてもらいました」と感謝の意を伝えた。これは単なる名前ではなく、自身の成功を支えてきた存在への敬意表明であり、アイドルとしてファンと密接な関係性を築いている証左と言える。この発言を通じて、髙松とファン双方の絆の深さが改めて確認された。本作『 ワンダンス 』は、ダンサーからも熱く支持されている作品であり、昨年テレビアニメも放送された話題作である。原作は、珈琲氏による同名の漫画で、講談社の雑誌「月刊アフタヌーン」にて連載中である。この原作の良さを理解し、映像化することでさらに多くの層に届けることを目指している。キャスト面では、日本発グローバルグループ「 &TEAM 」（エンティーム）のJOが初主演を務めることが決定しており、注目が高まっている。 髙松アロハ の発言からも、JO主演という点において、異なるジャンルのアーティストとのコラボレーションや、新たな視聴層へのアプローチが期待されていることが伺える。舞台挨拶には、主演のJOのほか、池端杏慈、山口綺羅（Girls2）、RAN（MAZZEL）、TSUKKI、 髙松アロハ 、そして草場尚也監督が一同に集結した。多様なバックグラウンドを持つクリエイターやアーティストが集まることで、本作の魅力がさらに引き立てられている。草場尚也監督を含めた制作陣と、 超特急 の 髙松アロハ のような現役アイドルアーティストとの共演は、本作の新たな価値を生み出す要因となっている。髙松が挙げた「英会話」のように、壁を越えて広がる世界を、この映画もまた提示しているのかもしれず、今後の展開に期待が集まっている。 髙松アロハ の目標である英会話習得と、その先にあるグローバルな活動への意欲は、 超特急 というグループの更なる成長を示唆している。ファン「 8号車 」からの応援を受け、東京ドームという実績を基盤に、新たな挑戦を遂行する姿勢は、他のアーティストやファンにとっても示唆に富むものであった。映画『 ワンダンス 』公開を機に、これらの動きが加速することが予想される。.

映画『ワンダンス』の公開を記念し、2024年時点で実施された舞台挨拶イベントにおいて、男女7人組アイドルグループ超特急のメンバーである髙松アロハが登壇し、今後の活動計画や心境を語り出した。緑色の髪型で会場を訪れた髙松は、登壇者に「これから挑戦したいこと」をテーマにフリップトークで回答し、その目標として「英会話」の習得を挙げた。

髙松は、なぜ英会話を学ぶことを選んだのかについて、「英語ができたらかっこいいなと思って」という率直な気持ちを明かした。単なる趣味や一時的な関心ではなく、自身のアイデンティティやキャリア展開に直結する重要な要素として捉えている様子が窺える。特に、グローバルな舞台での活躍を意識した発言であったことが注目されている。

この発言の背景には、超特急としての現在の活動規模と、それを超えていくための意欲が存在する。髙松は、「ありがたいことに東京ドーム公演をやらせてもらったんですけど」と回顧し、グループとして頂点とも言える大規模なステージを経験した実績を挙げた。この成功体験が、次のステップへの強力な原動力になっていると語った。

さらに髙松は、「これから超特急の活動をもっともっと広げたいですし、どんどん先に進みたい」という強い決意を示した。日本のみならず海外市場や、より多様な層へのリーチを視野に入れていると考えられる。そのための手段として、「英会話ができるようになったら、もっと幅が広がるかなと思いました」と推測し、言語能力の向上がグループ活動の範囲を拡大する鍵になると信じている。

また、イベントでは"自分の人生に大きな影響を与えた人"についての質問にも答えた。髙松はここで、超特急のファンネームである「8号車」を挙げ、ファンへの深い感謝を表明した。「超特急になって初めて大きなステージに立った時に8号車が見せてくれたペンライトの景色や歓声が、逆に僕らがパワーをもらったのもあって」と回想し、ファンからの応援が自身のモチベーションや活動を支える源泉であったことを明かした。

このようにファンネーム「8号車」を選んだ経緯を説明し、「8号車と書かせてもらいました」と感謝の意を伝えた。これは単なる名前ではなく、自身の成功を支えてきた存在への敬意表明であり、アイドルとしてファンと密接な関係性を築いている証左と言える。この発言を通じて、髙松とファン双方の絆の深さが改めて確認された。

本作『ワンダンス』は、ダンサーからも熱く支持されている作品であり、昨年テレビアニメも放送された話題作である。原作は、珈琲氏による同名の漫画で、講談社の雑誌「月刊アフタヌーン」にて連載中である。この原作の良さを理解し、映像化することでさらに多くの層に届けることを目指している。

キャスト面では、日本発グローバルグループ「&TEAM」（エンティーム）のJOが初主演を務めることが決定しており、注目が高まっている。髙松アロハの発言からも、JO主演という点において、異なるジャンルのアーティストとのコラボレーションや、新たな視聴層へのアプローチが期待されていることが伺える。

舞台挨拶には、主演のJOのほか、池端杏慈、山口綺羅（Girls2）、RAN（MAZZEL）、TSUKKI、髙松アロハ、そして草場尚也監督が一同に集結した。多様なバックグラウンドを持つクリエイターやアーティストが集まることで、本作の魅力がさらに引き立てられている。

草場尚也監督を含めた制作陣と、超特急の髙松アロハのような現役アイドルアーティストとの共演は、本作の新たな価値を生み出す要因となっている。髙松が挙げた「英会話」のように、壁を越えて広がる世界を、この映画もまた提示しているのかもしれず、今後の展開に期待が集まっている。

髙松アロハの目標である英会話習得と、その先にあるグローバルな活動への意欲は、超特急というグループの更なる成長を示唆している。ファン「8号車」からの応援を受け、東京ドームという実績を基盤に、新たな挑戦を遂行する姿勢は、他のアーティストやファンにとっても示唆に富むものであった。映画『ワンダンス』公開を機に、これらの動きが加速することが予想される。