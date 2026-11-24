男性9人組「超特急」のタカシとしても活躍する俳優の松尾太陽（30）が11月24日に自身のインスタグラムを更新。23

男性9人組「超特急」のタカシとしても活躍する俳優の松尾太陽（30）が11月24日に自身のインスタグラムを更新。23日に行われた「NAIL OF THE YEAR 2026」の感謝と同時受賞した有名“たかし”さんとの写真を投稿した。

初めに「昨年に続き、今年も『NAIL OF THE YEAR 2026』を受賞をさせていただきました」と報告。

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「自分の“好き”という気持ちがこうして形になり、2年連続でいただけたことをすごく光栄に思います」と感謝もつづった。 続けて、自身のネイルブランド「Freecus」で作成したネイルの写真をアップし「デザインは、超特急の15周年を記念してメンバーのイメージカラーをベースに、結成から15年の軌跡をシルバーラインで線路の様に描いていて、決して平坦ではない道もあったけど、其々の個性を尊重しながら8号車のもとへ向かうというストーリーをイメージして制作しました」と、メンバーと8号車（ファンの名称）への愛が詰まったものになっていた。

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最後には同時受賞した元プロ野球選手の鳥谷敬氏との2ショットをアップして「『シューイチ』のコーナー高し飯で共演した鳥谷敬さんともお写真を撮っていただきました」と紹介。 重ねて「Wたかしで受賞、嬉しかったです」としめくくった。