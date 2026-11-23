超特急タカシこと松尾太陽がネイルオブザイヤー2026で2年連続受賞。15周年記念ネイルを披露し、東京ドーム公演への緊張と期待を語った。

超特急 の タカシ こと 松尾太陽 が、ネイル業界の権威ある賞『 ネイルオブザイヤー2026 』の受賞者名单に加えられた。

この快挙は2年連続での栄誉であり、受賞会見で松尾はクリスタル製のトロフィーを手に「ありがとうございます」と感謝の言葉を述べた。

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彼は「2連続で受賞させていただき、本当にうれしいです。僕はずっとネイルが好きと伝え続けている。好きということが形になることがうれしく思います」と、幸せな気持ちを言葉にした。

松尾は現在、めちゃくちゃ幸せな気持ちであり、その笑顔が会場を包んだ。この賞は単なる栄誉ではなく、彼の情熱が具現化された成果である。

15周年と8号車を込めたデザイン

昨年はファンへ感謝を込めたファンネームである8号車をイメージした「8号車ネイル」で登場したが、今年は異なる要素が加えられた。

松尾は「僕が所属している超特急の15周年の節目でもあるのでメンバーカラーを入れさせていただきました」と理由を説明した。

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具体的には右手の小指に、8号車のカラーと数字の8を配置。彼はこのデザインに「超特急ネイルでございます」という愛称を付けた。

このデザインは、グループの歴史と個人的なアイドルへの想いが融合した象徴的なものとなっている。

東京ドーム公演への不安と期待

今年も残り1ヶ月と少しとなり、松尾は超特急の活動を振り返った。「超特急は15周年という節目。いろんな活動をさせてもらったと思う」と総括する。

彼にとって1つの目標であった東京ドーム公演や、EBiDANとしての紅白歌合戦出場は、大きな成果ではある。

しかし「現段階では、またステージに立てたり、達成できているわけではないので引き続き、気を緩ませることはできない」と戒める言葉も添えた。

2026年は最後まで走り抜けたいと力強く語り、まだ楽しみなことがいっぱいだと前向きな姿勢を示した。

30歳迎えてさらにかわいいを極める

明後日に控える東京ドーム公演への意気込みも明かされた。超特急として最初に掲げた目標は東京ドームでのライブ開催だった。

15年紆余曲折があり掛かってしまったが、このステージに立てることを楽しみにしていると心を踊らせた。

その反面、本当に東京ドームに立つのかという不安と期待が混在していることも告白した。

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しかし新しい感覚もあり、15周年を迎えながらも新鮮な気持ちで挑めることをワクワクだと語った。

また、今後高めていきたい能力として、今年30歳という人間として節目を迎えた点を挙げた。

松尾は「30歳になってもなお、かわいいを極めたいと思います」と笑顔で約束した。

会場からファンが「かわいい～」と声を飛ばすと、松尾は「ありがとうございます！そうやって甘やかしてくれるから、こうやって居られます」と喜んだ。

受賞者の多様性と賞の歴史的変遷

ネイルオブザイヤーの前身は1996年から開始された「ネイルクイーン」であり、今年で31回目となる伝統ある賞である。

ネイルを愛し、そのすばらしさを各界で伝えた著名人の中から輝いている人が選出される称号である。

2023年からは年齢、性別、職業などにとらわれず選出を行うため名称が変更され、現在はネイルオブザイヤーと呼ばれている。

今年の受賞者名单には、松尾太陽（超特急・タカシ）に加え、MOMOKA（HANA）、鳥谷敬、神崎恵の名が挙がった。

これにより、芸能界のみならずスポーツやモデル界など、各界の有名人がその栄誉を分かち合っていることが明確になった。