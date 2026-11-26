男性9人組グループ超特急が東京ドームで初公演を行い、2日目には報道陣の取材に応じた。ユーキは15周年という節目に、これまでの軌跡を大切にし、新旧ファンが超特急をより愛せるよう、これまで歌わなかった過去曲を披露したと述べた。シューヤは10曲ある新曲に向けてスケジュールを確保し、忙しいメンバーも動画でサポートし合いながら練習に集中できたと語った。タイトルSignalに込めた思いについて、ユーキは7人時代のフリーライブで入場曲として使用していた同曲を、ワンマンライブからZepp、フォーラム、アリーナと段階を踏んで披露してきた成長の証とし、夢の東京ドームでの公演を前に、今後の意思表示としてSignalを選んだと説明した。

男性9人組「 超特急 」が25、26日の両日、グループ初の 東京ドーム 公演を行った。2日目の26日の公演前には報道陣の取材に応じた。 以下は一問一答（2）ユーキ「狙いとしては 超特急 15周年 。

ずっと夢に見てきた東京ドーム。 僕たちの今までの軌跡をすごい大事にするべきだなと思っていて。 今まで出会ってくださった8号車はそれぞれのタイミングを照らし合わせてもらいながら、知らなかった過去の時代も知っていただいて。 それを知っていただいた上で、より超特急を愛してもらえるような。16年目に向けて、ひとつの軌跡を描けたらいいな！

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って。 だから、これまでやらなかった曲をあえてここで出してみました」 シューヤ「全て大事な曲ではあるんですけど、すごくキーになる過去の曲をパフォーマンスするにあたって、ユーキが2桁号車に対して、曲ごとの思いだったり、やる意味をだったりを伝えて。 そういう意味で僕たちにとっての新曲は10曲あって。 その中でドームに向けてしっかりとスケジュールも確保していただいて、余裕を持って練習に集中できたかなと思ってます。