超特急アロハとハルが夜をテーマにした写真集で大人への階段を登る！東京ドームへの決意と話題の大移動秘話を告白

超特急の年少コンビ'アロハル'が、夜をテーマにした初の写真集について語りました。撮影時の過酷な寒さや、互いの新たな魅力に気づいたエピソード、さらにはSNSで話題の'アロハの大移動'の裏側や東京ドーム公演への意気込みまで、二人の絆と個性が光る会見の内容を詳報します。

人気グループ 超特急 の年少コンビとして、ファンである'8号車'から絶大な支持を集める アロハ とハル。 この二人がタッグを組んだ待望の 写真集 がリリースされ、その発売を記念した記者会見が行われました。

今回の写真集のメインテーマに据えられたのは'夜'であり、夜ならではの幻想的な雰囲気や、静寂の中に潜む二人の個性がさまざまなシチュエーションで切り取られています。 アロハは、お互いに20歳という人生の節目を超えたことで、少年時代から一歩踏み出した'大人の男'としての姿を表現したかったと語りました。 撮影場所は遊園地や海など非常に幅広く、彼ら自身の魅力が凝縮された一冊になったと自信を覗かせています。

また、タイトルの中に二人の名前が巧妙に隠されているという遊び心のある仕掛けについても触れ、夜の撮影という新鮮なアプローチを通じて、これまで見せてこなかった新たな一面を届けたいという強い意欲を示しました。 撮影の舞台裏では、想像以上の過酷な環境が彼らを待ち受けていたようです。 今年の初めに数日間かけて行われた撮影では、東武動物公園や大慶園などを巡りましたが、撮影時間は深夜2時や3時に及ぶこともあり、屋外での撮影が主だったため、身を切るような寒さとの戦いだったとハルは振り返りました。

そんな中でも、アロハのお気に入りとして挙げられたのが、大慶園のゴーカートに二人で乗っているカットです。 一見するとハルがリードして速く走っているように見えますが、実はアロハが相手に合わせて手加減をしていたという微笑ましいエピソードが明かされました。 アロハは、あえて馬力のある車で減速し並走することで、まるでデートのような親密な空気感を演出したと説明し、彼らしい細やかな配慮が見て取れました。 一方で、ハルが選んだお気に入りのカットは、夜道で二人が抱き合っているシーンです。

一見すれば仲睦まじい様子に見えますが、実際には寒さに耐えかねて暖を取り合っていただけという意外な真相があり、そのギャップに会場は笑いに包まれました。 厳しい撮影環境があったからこそ、二人の絆はより深まったようです。 ハルは、極寒の中でアロハが見せた意外なリーダーシップについて言及し、自分が寒さに震えていたときに'一度温まってきなよ'と気遣い、率先して撮影をリードしてくれた姿に、男前な一面を感じて尊敬したと明かしました。

これに対しアロハは、ハルが別の仕事も抱えていたため、ここで体調を崩されるわけにはいかないと考えた結果であり、あえて'大人の余裕'を見せようとしたのだと照れながら答えました。 また、アロハはハルの聡明さと大人っぽさを称賛し、自分の遊び心に付き合ってくれる寛容な部分にいつも助けられていると感謝の言葉を述べました。 作品の完成度について問われると、二人揃って満点の'100点'をつけました。

ビジュアルの完成度はもちろんのこと、二人が普段からスナック菓子を分け合って食べるような自然体な関係性がそのまま写真に反映されており、作られた姿ではなく、ありのままの二人が記録されている点に大きな価値を感じているようです。 話題は、11月に開催を控えた初の東京ドーム公演へと移りました。 アロハは、カイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、タカシという年上のメンバーと共に、グループの悲願であるドームのステージに立てることに深い喜びを感じていると、真摯な表情で語りました。

超特急というチームで夢を叶えられる幸せを噛み締めつつ、常に支えてくれる8号車のファンに対し、心からの感謝を伝えられる最高のライブにしたいと意気込みを語りました。 一方で、ハルは彼らしいユニークな視点から、何よりも'風邪を引かないこと'が一番の目標であると宣言し、健康さえ維持できればあとはなんとでもなるというポジティブな姿勢を見せました。

現在、リーダーのリョウガがインフルエンザで休養中であることに触れ、ハルは'いつものことだから早く帰ってこい'と親しみを込めたメッセージを送り、アロハも、今のうちに免疫をつけておけば11月の本番は安心だという、彼らなりの前向きな励ましを口にしました。 さらに、SNSで大きな話題となっている新曲'ガチ夢中！

'の中でのパフォーマンスについても言及がありました。 特にアロハがステージの端から端までを猛スピードで横断する、通称'アロハの大移動'というフォーメーション移動が注目を集めています。 アロハはこの振付について、当初は振付師に'移動距離が遠すぎる'と相談したものの、'アロハなら行ける'という強い信頼（あるいは押し付け）によって決定したという裏話を披露しました。 ハルは、アロハが笑顔でやるべきところで、移動に必死すぎて真剣すぎる表情（ガチ顔）になっているのが鏡越しに見え、それが面白すぎて自分の振付を忘れてしまうほどだったと爆笑しながら語りました。

この意図しない'必死さ'がファンの間で大喜利のように楽しまれ、バズったことについて、アロハはどのような形であれ自分たちの魅力が伝わり、ファンと一緒に楽しめることが嬉しいと感謝を述べました。 ハルも、特典会でファンから'大移動'をリクエストされるほどの反響があることを明かし、予想外の方向での注目に喜びを見せました。 会見の締めくくりとして、それぞれの夜の過ごし方について質問が飛びました。 アロハは、大好きなチキン南蛮を食べる際、SNSでドーベルマンが生の肉を食べる動画を視聴するという、極めて個性的で独特な習慣を告白しました。

野生の力強さに刺激を受けながら食事をすることで、自分も負けていられないという気持ちになれるという不思議な論理を展開し、隣にいたハルを'意味がわからない'と絶句させました。 対照的にハルは、翌日の起床時間が遅い日には、深夜までゲームに没頭することが最高の贅沢であると語り、今の年齢だからこそ楽しめる時間を大切にしたいという等身大の若者らしい一面を見せました。 正反対の個性を持ちながらも、強い信頼関係で結ばれたアロハとハルの、賑やかで温かい記者会見となりました





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