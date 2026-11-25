テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が２３日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平が出演した。 この日は「きしたかの高野を知ろう」。ブレーク中のきしたかの・高野正成をゲストに、親交の深い芸人たちがエピソードを披露した。

この日は「きしたかの高野を知ろう」。 ブレーク中のきしたかの・高野正成をゲストに、親交の深い芸人たちがエピソードを披露した。 モグライダー・芝大輔は、高野はカルロス・ゴーン氏のことが「苦手」と告白。

「高野さんが初めて海外ロケみたいな。 行った時があったんですね。 企画で。 で、それが『レバノンにいるカルロス・ゴーンさんに会いに行く！

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』みたいなロケだったんです。 カルロス・ゴーンさんがいらっしゃる建物まで行ったんだけど、ＳＰの方がいらっしゃって。 相当、厳重で、そのＳＰに追いかけられてボコられたんです」と話した。 高野が爆笑する中、芝は「それが恐怖で誰にも言えなくて。

帰国して、事務所にも誰にも言わずに。 喫煙所で俺にだけ、こっそり『カルロス・ゴーンのＳＰに殴られました…』って言ってきたことがあって。 それ以来、たぶんトラウマでカルロス・ゴーンさんのことが苦手なはずなんです」と明かした。 高野は「この話も初めてしますからね…。

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たぶん。 なんか僕の中で言っちゃいけないことみたいなふうに思ってたんです。 カルロス・ゴーンさんの家があるんですよ。 レバノンに。

『その前で写真を撮ってこい』っていうロケで。 ずっと、カメラを持ちながらカルロス・ゴーンさんの家で待ってたんですよ。 したら、車が（家に）入ったりとかするからちょっとこう寄ってって。 『違うか！

』とかいうのをやってたら、ＳＰの人が一回こうやって（手で追い払う仕草を）やったんですよ。 『どっか行けよ』『ＯＫ！ ＯＫ！ 』って言って。

次の日の朝も行ったんですよ」と回想。

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「警察呼ぶぞ！ みたいなことを言われて。 『じゃあ、やめましょう』ってスタッフさんも『じゃあ、車乗りましょう』って言って車に乗り込んだ瞬間に、１９０（センチ）ぐらいの男３人ずつが車の前にバンっ！ て立って。

（車を）『出せ！ 出せ！ 出せ！ 出せ』って僕は言ったんですよ。

ギューンって出したら、そのＳＰが前に行って…」と発進しようとしていた車を止められたという。 つづけて「ディレクターさんが持ってるカメラ２台、これも、もうその場で（踏んで壊された）…。 デジカメみたいなのをボッコボコにされて。 で、後ろの僕。

僕は、もうカメラを持ってたんで、これを取られて首から。 ほんで何発かいただいて顔面…」と壮絶体験を回顧。 開放された後は空港のトイレで震えてつづけていたことを明かして笑わせていた。