超加工食品の過剰摂取で寿命が10％以上縮む可能性 大規模追跡調査

約54万人を対象とした20年超の追跡調査で、超加工食品の摂取が寿命を10％以上縮めるリスクと関連していることが判明。心血管疾患や糖尿病の要因として注目。

超加工食品 の摂取量が多いと、寿命が10％以上短縮する可能性があると示唆する研究結果が注目されている。2024年6月30日、米国シカゴで開催された 米栄養学会 の年次総会で、この調査結果が正式に発表された。

54万人の大規模追跡で判明した明確な関連性

この調査では、1995年に米国立衛生研究所の調査に協力した50歳から71歳のアメリカ人約54万1000人の食生活データが分析の対象となった。研究チームは、調査対象者が摂取した食品124品目について詳細な記録を取り、その後、約20年から30年にわたる死亡率データとの関連性を精査した。

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その結果、摂取した食品の中で超加工食品の割合が多かった上位90％の参加者の筆頭は、過度に加工された飲料だった。この集団は、摂取量が少なかった人々と比較して、あらゆる死因による死亡リスクが有意に高かった。特に心血管系疾患と2型糖尿病による死亡との関連性が、大規模かつ長期的なデータによって改めて裏付けられた。

NOVA分類の提唱者が認める加工度の重要性

ブラジル・サンパウロ大学のカルロス・モンテイロ名誉教授は、今回の発見について「超加工食品の摂取とあらゆる死因、特に心血管系疾患と2型糖尿病による死亡との関係が、大規模かつ長期的な調査で改めて確認された」とコメントしている。モンテイロ教授は超加工食品という用語の提唱者であり、食品の栄養素ではなく、調理のために施した加工の度合いや目的に着目する「NOVA分類」を考案した人物としても知られている。

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モンテイロ教授自身は今回の研究には直接携わっていないが、NOVA分類に関わる研究関係者数人が論文の共同執筆に名を連ねている。NOVA分類は、食材がどれだけ加工されたかという視点から食品を評価する枠組みであり、この研究はその分類の有用性を科学的に強化するものとなった。ロフトフィールド氏によると、早死にリスクと最も強い関係を持っていたのは、超加工肉と清涼飲料水だったという。

人工甘味料や添加物が健康リスクを高めるメカニズム

特に懸念されているのが、ダイエット飲料に含まれる添加物の影響である。これらの飲料には、アスパルテームやアセスルファムカリウム、ステビアといった人工甘味料や、自然食品には通常含まれない添加物が使用されており、これらもまた超加工食品に分類される。既存の研究では、ダイエット飲料が心血管疾患、認知症、2型糖尿病、肥満、脳卒中、心疾患、そしてメタボリック症候群による早死いのリスク上昇と関連していることが指摘されてきた。

英ロンドン大学衛生熱帯医学校のロージー・グリーン教授は、この研究には関与していない立場から、「今回の研究で裏付けられた通り、加工肉は最も不健康な食品の一つかもしれない。しかし、ハムやチキンナゲットは超加工食品とはみなさない傾向がある」と指摘している。この見解は、一般的な認知と科学的定義の間にギャップがあることを示唆しており、消費者の認識変更に必要な情報提供の重要性を浮き彫りにしている。

健康な生活習慣でも回避できないリスクの存在

調査データの詳細な分析により、超加工食品を多く摂取する人は、摂取が少ない人々に比べて、一般的に年下であり、体重が重く、全体的な食生活の質が低い傾向があることが明らかになった。しかし、研究チームは、こうした健康リスクの増大が、単に年齢差や体重、あるいは一般的な食生活の質の違いによって説明できるものではないことを確認した。

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最も重要な発見の一つは、標準体重を維持し、良好な食生活を心がけている人であっても、超加工食品の摂取量が増えると早死いのリスクが高まる傾向があったという点である。これは、従来の健康指標だけでは捕捉しきれない、加工食品特有の潜在的な危険性が存在することを示唆している。将来の予防医学や公衆衛生政策において、食品加工の度合いに焦点を当てたガイドラインの必要性が、さらに高まる可能性がある。