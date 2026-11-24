2026年11月23日、NVIDIAの取締役会が不倫騒動で辞任したジェンスン・フアン氏をCEOの座に呼び戻しました。この件を受け、一部の超党派議員が復職に反対したと報じられています。

フアン氏が戻ってきたことについて、民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員は「無謀」と非難。 NVIDIAはアメリカの輸出規制をどのように理解しているのかについて依然として議会に説明する義務があると述べています。

上院銀行委員会の委員を務める共和党のピート・リケッツ上院議員は「NVIDIAの取締役会がフアン氏の復帰を決定したからといって、議会での証言を免除されるわけではない」と発言。 上院外交委員会の委員を務める共和党のジョン・カーティス上院議員は「取締役会がフアン氏をCEOに再任することを選んだ理由について説明を求めている」と述べました。 し、事務所を通じて「NVIDIAとフアン氏の行動は、同社が投資家を欺いた可能性を含め、非常に懸念される点が多い。

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フアン氏の復職は、アメリカ国民にNVIDIAについて知る権利があるという事実を変えるものではない」との声明を発表しました。 例えば、共和党のトム・コットン上院情報委員長は、合法的に輸出された半導体が中国に転用される問題に対処することを目的とした法案「Chip Security Act」を議会で可決するよう求めました。 この法案は、半導体メーカーに対し、製品の所在地を追跡して禁止対象の利用者に渡った疑いがある場合は政府に通知することを義務付けるものです。

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先述のウォーレン上院議員は「フアン氏の復帰によって輸出規制法案を成立させる緊急性はさらに高まっています。 また、NVIDIAがその法案を潰すためにロビー活動を行うようなことを阻止しなければなりません」と述べました。 リケッツ上院議員は、中国向けの先端半導体製造装置の販売や保守を制限するようアメリカの同盟国に圧力をかける法案「Match Act」の可決を議会に求めています。 対象となるのはオランダのASMLや日本の東京エレクトロンなどで、半導体そのものではなく製造技術の輸出を禁止することで中国の開発力を抑える狙いがあります。