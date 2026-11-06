超かぐや姫！立川上映で庄司更紗の裏話と桃原佳典の感謝

アニメ映画『超かぐや姫！』の東京都立川市上映イベントで、制作進行の庄司更紗氏がモーションアクターやボイステストなどの多岐にわたる役割を明かし、監督の桃原佳典氏がファンに感謝を表明した詳細Report。

アニメ映画『 超かぐや姫 ！』の舞台として知られる 東京都立川市 において、復活上映が終了目前に迫る中、観客で満席となったイベントが開催された。この平日の上映終了後、劇中曲『Reply』を歌いながら会場に入場した 桃原佳典 監督と、制作陣の 庄司更紗 氏が登壇し、作品への愛情と製作の裏側を披露した。

制作陣の多役割と庄司更紗の驚異的な活躍

庄司更紗氏は『超かぐや姫！』において、2Dワークス、モーションアクター協力、ボイステスト、制作進行、そしてキャラクター犬DOGEの担当など、劇中7大不思議の一つとも言われる多岐にわたる役割をこなしていた。本業はスタジオコロリド所属の制作進行であるが、庄司氏は固定給である旨を明かし、機転の利いた回答で会場を笑いに包んだ。

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カニアレルギーと迫真の演技で描かれた制作の裏側

庄司氏によるモーションアクター協力では、アニメーションの動きを実際に演じる役割を果たした。かぐやたちが海水浴を楽しむシーンでの大量のカニ出現や、酒寄彩葉が慌てる様子などの動きを実演した際、庄司氏はカニアレルギーであることを明かし、真面目に演技に取り組んだエピソードを語った。また、制服のまま寝転ぶシーンの再現のためにオフィスでセーラー服を着用したという話も出た。

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書道経験を活かした文字デザインと仮アフレコの真相

2Dワークス担当では、書道経験を活かし、ブラックオニキスからかぐやに送られる果たし状などの文字デザインを担当。披露された文字の達筆さに会場から拍手が湧いた。さらにボイステストでは、声優に声をあてる前の仮アフレコとして尺を決定する役割を果たし、山下清悟監督から犬のイメージを伝えられ『ワン』と鳴いたことが犬DOGE役の採用につながった。

犬DOGEの音声作成における細やかな工夫と感謝の言葉

庄司氏は犬DOGEの声優として、犬の動画を見て研究し、特にブラックオニキスとのKASSENシーンでの諌山真美の卒倒シーンなど、心境を鳴き声に乗せる工夫を凝らした。通行人役など他キャラクターの音声も担当したものの、今では『私は犬DOGE』という自覚があると自信を示した。桃原監督は、ファンとの歩みを振り返り、11月5日で一区切りを迎えるものの、今後も無理なく長く共に歩んでほしいと感謝を表明し、イベントは大きな拍手の中で終了した。