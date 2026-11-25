原作高嶋哲夫の警察小説を映画化した『沖縄コンフィデンシャル』の特報映像とミッドナイトビジュアルが解禁された。沖縄を舞台に正反対の刑事コンビが謎の機密事項に迫るコメディアクション作品で、笠原秀幸やひがりゅうた、北村一輝ら豪華キャストも参加し、2027年4月29日より全国公開予定である。

俳優の 赤楚衛二 と 中川大志 がダブル主演を務める映画『 沖縄コンフィデンシャル 』が、2027年4月29日より全国公開される。 沖縄を舞台に、正反対の刑事がコンビを組む本作の特報映像とミッドナイトビジュアルが解禁された。

さらに、先輩刑事役として笠原秀幸、沖縄を拠点に活動するお笑いコンビ・ありんくりんのひがりゅうたが出演することも発表された。 原作は、「ミッドナイト・イーグル」「首都感染」などで知られる高嶋哲夫の警察小説「沖縄コンフィデンシャル 交錯捜査」「沖縄コンフィデンシャル ブルードラゴン」（集英社文庫刊）。 映画『探偵はBARにいる』やドラマ「相棒」シリーズを手がけてきた橋本一が監督を務め、『ハケンアニメ！ 』で第46回日本アカデミー賞優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が脚本を担当する。

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赤楚が演じるのは、派手なアロハシャツを着こなし、沖縄にすっかり溶け込んでいる破天荒で自由な“コンプラ全無視”の刑事・反町雄太。 もとは警視庁の腕利き刑事だったが、型破りな捜査で組織と衝突し、謹慎処分に。 傷心のまま訪れた沖縄でスリを捕まえたことをきっかけに、沖縄県警へ転身した。 沖縄に溶け込む反町と、沖縄を離れたい赤堀。