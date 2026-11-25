ザスパ群馬は25日、正田醤油スタジアム群馬で21日に開催されたJ3第18節・栃木SC戦のグッズ売り場で販売した「焼きまんじゅうマフィン」に、賞味期限切れの商品が一部混在していた可能性があると発表した。 対...

対象商品は最大15名の購入者に販売された計25個で、賞味期限が11月14日、15日、18日のもの。 在庫管理と賞味期限の確認不足が原因だという。 製造元からは、賞味期限を過ぎた商品は風味が劣化する可能性があるものの、今回の期間内に食べた場合の健康への影響はないとの見解を確認したという。

また、所轄保健所に報告と相談を行い、指導を受けたとしている。 クラブは公式サイト上で「日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

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「今回の事態を厳粛に受け止め、商品の賞味期限確認および在庫管理体制を見直すとともに、販売前の確認・検品体制を徹底し、再発防止に全力で取り組んでまいります。 お客様に安心して商品をご購入いただける環境づくりに努めるとともに、今回のような事態を二度と起こさないよう、再発防止に取り組んでまいります」と表明した。2026年11月21日に開催された2026/27明治安田J3リーグ 第18節 栃木SC戦 正田醤油スタジアム群馬においてグッズ売り場にて販売した「焼きまんじゅうマフィン」につきまして、賞味期限切れの商品が一部混在していた可能性があることが判明いたしました。