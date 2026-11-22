資生堂女子駅伝部の休部決定を受け、エース五島莉乃が補欠登録で出走を見送った経緯と、同社の事業転換方針について詳述。

22日に宮城県 松島町 で開催された 全日本実業団対抗女子駅伝 （通称 クイーンズ駅伝 ）において、エース runner である 五島莉乃 の出走中止が決定し、チームの戦力面での大きな影響が懸念されている。 資生堂 女子駅伝部はこの年、創部47年にして突然の休部を発表した背景があり、選手たちの今後と企業の方針転換が注目される。五島は補欠登録のまま出走せず、レース後の取材で長期的な故障の影響を明かした。

本レースは宮城・松島町文化観光交流館前を起点とし、弘進ゴムアスリートパーク仙台をゴールとする6区間、総距離42・195キロの熱戦となった。資生堂から出走した他のメンバーとともに、五島の不在がチームの成績にどのように響いたかは、大会終了後の分析待ちである。しかし、エースの欠場は単なる競技面の損失にとどまらず、チームの長期ビジョンが揺らいでいる現状を象徴する出来事となった。

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五島莉乃の怪我と補欠登録の理由

エースの五島莉乃は、約1カ月前から股関節を痛めており、レース当日まで練習や本番での走行ができていなかったと明らかにした。彼女は「ずっと走れていなかったので」と、出走に至らなかった身体的な理由を簡潔に説明した。補欠登録という措置は、公式記録上は出場選手に含まれるものの、実際のレースには参加しないことを意味し、チームは本来の最強陣容で臨むことが叶わなかった。

五島莉乃は中央大学を卒業後、2020年に資生堂へ入社し、女子長距離界の主力選手として活躍してきた。特にクイーンズ駅伝では過去に1区、3区、5区で区間記録を打ち立てるなど、チームの勝利に不可欠な存在であった。その五島が出走できない状態であったことは、同部門での資生堂の競争力が大幅に低下したことを示している。

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資生堂の休部発表と事業再編の背景

資生堂はこの年10月、創部47年の歴史を誇る女子駅伝部の休部を発表した。同社が公表した理由によると、激しく変化する社会の中、グローバルにおいて本業とのシナジー効果が高い領域へ取り組みを集中することで、事業の成長性と収益性の向上を目指しているという。発足当時と比べて環境が変化した中、この方針のもと熟考を重ねた結果、今回の決定に至ったと説明している。

資生堂はクイーンズ駅伝において過去2度の優勝を誇る名門チームであり、その休部はスポーツ界に大きな衝撃を与えた。社内の熟考過程で、駅伝活動が本業の化粧品ビジネスとの直接的なシナジーを生みにくいとの判断が働いた可能性が高い。グローバル視点における収益性の向上を最優先する方針転換が、長年支えてきたスポーツ活動の終了を決定づけた。

五島のMGC出場権獲得と五輪意欲

五島莉乃のキャリアは、駅伝部門の休部という劇的な展開とは裏腹に、個人競技として順調に進展している。2024年パリオリンピックでは1万メートルで代表入りするという偉業を成し遂げた。さらに、2025年からはマラソンにも挑戦し、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会となる来年10月のマラソングランチャンピオンシップ（MGC）への出場権も既に獲得している。

五島はレース後、「心から資生堂で走れて良かった。苦しい期間もあったけれど、幸せだったなと思います」と、所属チームでの时光を振り返った。しかし、今後の進路については「まだ何も決まっていない」と語っており、所属変更の有無は不明瞭である。同時に、「五輪を目指したい気持ちがある」と、2度目のオリンピック代表入りへ強い意欲を示した。MGCでの好成績が、その後のキャリアの鍵を握る。

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休部後の選手対応と今後の展望

資生堂の休部決定により、エースを含む選手たちは所属チームを失った状態となった。五島が補欠登録のまま出走せず、かつ「何も決まっていない」と明言している点から、現段階では新たな所属先が決まっていないか、あるいは一時的に無所属の状態で大会臨んだ可能性が高い。MGC出場権という強力な武器を持つ五島が、どのチームで走ることになるかは、スポーツ業界の今後の動向を占う重要な要素となる。

来たる2028年ロサンゼルス五輪に向けて、日本陸上界は資生堂籍の選手がどう活躍するかに注目している。マラソン界での五島の動きは、女子長距離の未来を左右する可能性がある。休部という決断を下した資生堂側とは別に、五島個人としての五輪金メダルへの情熱は衰えておらず、次の所属先が決まり次第、本格的な五輪_prep_ が始動する見込みである。