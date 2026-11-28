貴乃花氏と17歳で出会った初恋の妻が再婚に至った経緯が明かされた。きっかけはRED Chairのインタビューでの発言に妻が手紙を送ったことで、プロポーズはメールだった説を妻が訂正するなどのエピソードが語られた。

貴乃花氏 は2023年に再婚。 妻は17歳で出会った初恋の相手で、久々の再会からゴールインに至った。 きっかけは、ヤフーニュース独自のトップランナーにインタビューを行う企画「RED Chair」だった。

「遺言みたいに言っておこうと思って。 いつも思ってたよ、ってことも含めて。 私はテレビに出てるのが全てじゃないんですよ、と。 最初にそういう方が居てくれたから今があるんですよ、と」と動画で彼女について語った。

Advertisement

すると、ご本人から手紙が来たといい、10代での交際に続き「また寄り切られちゃって」と言って、笑わせた。