元横綱貴乃花光司氏がカンテレ番組で再婚相手への思いを明かし、17歳の初恋相手と30年越しに再会し再婚に至った経緯を明かした。

元横綱の 貴乃花光司 氏が28日、カンテレ（ 関西テレビ ）のトーク番組「 おかべろ 」に出演し、再婚相手との出会いや過去の恋愛事情について語った。貴乃花氏は2023年8月、一般の女性と再婚しており、番組ではその相手への想いや二人の関係性が始まったきっかけについて詳細に説明した。

17歳新十両昇進の祝いで初対面

貴乃花氏が現在の妻と出会ったのは、自身が17歳の時に新十両へ昇進した時のことである。この昇進を祝う会を、高校の同級生が開いてくれた席での出来事だった。貴乃花氏は男子校の出身であったが、妻は都内の女子高で同じ世代の友人らと一緒に祝いの場に参加していた。

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当時はまだ互いに別々の学校であり、大勢で集まって祝う会の中に二人がいたという。番組内では、当時の二人の仲の良さを感じさせる写真も紹介された。スタジオには妻も同席しており、顔は映らないものの声で登場し、自身が一歳年上であることを明かした。

貴乃花氏の印象について、妻は初対面だった当時の彼を「さわやかな綺麗な少年、青年」と振り返った。この発言は、現在でも変わらない貴乃花氏の魅力や、妻が彼をどう見守ってきたかの一端を示すものとなった。

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親の人生を背負い別れた過去の悲劇

しかし、二人の青春ストーリーは長くは続かなかった。貴乃花氏が19歳、妻が短大2年生の時に、二人の関係は破局を迎えた。貴乃花氏は、17歳で知って以来、彼女と一緒になるつもりで家も借りていたことを明かした。結婚に対する強い意志があったことが伺える。

別れた主な理由は、周囲の反対と複雑な家庭事情だった。貴乃花氏は「私の世界はややこしい、ややこしすぎる大人がいた」と話し、自身の相撲界や家族を取り巻く環境の複雑さを語った。特に、父親の人生を背負っていたことが大きな要因となったという。

破局を伝えた際の心境について、貴乃花氏は「2人でぶわーっと涙出ました」と回想し、二人ともその別れを非常に悔やみ、悲しんでいたことを示した。この時までの二人の関係は、若さゆえの純粋な想いと、現実的な壁との戦いでもあった。

YouTuber出演が再会のきっかけに

それから30年近くが過ぎ、二人の運命が再び交わるきっかけとなったのは、貴乃花氏のYouTuberとしての活動だった。彼が遺言のような形で出演したYouTube番組で、テレビに出ていることが全てではないと語り、最初にそういう方がいたこと、つまり初恋の存在について話した。

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この番組を妻が見ており、その内容に触れたことで、妻から貴乃花氏へ手紙が届いた。30年越しにその手紙を通じて再会し、当時の想い出しが再び繋がった。この出来事が、現在の再婚へと至る重要な転機となった。

再婚に至った経緯と今後の展望

貴乃花氏は、この再会を「遺言みたいな感じ」と表現し、節目の出来事だったことを強調した。過去の別れの原因となった周囲の反対や家庭事情、そして自身の年齢的な問題など、若かった頃の壁がなくなっていたことが、再び一緒になれた要因の一つと言えるだろう。

番組に登場した妻の姿や声から、二人の間に深い理解と信頼関係があることが伝わってきた。30年という時間が二人を成熟させ、今の関係性を築き上げている。貴乃花氏の私生活に密着したこのトークは、ファンだけでなく一般 viewers にもその人間的な側面を深く知ることができる機会となった。

貴乃花氏の今回の出演は、単なる芸能活動ではなく、人生の大きな転機を経験した一人の男性として、そして家族としての立場を再確認する場でもあった。今後の貴乃花氏の活動や、夫婦としての生活についても、ファンから注目が集まっている。この再会が新たなスタートとなることを願ってやまない。