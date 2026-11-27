第65代横綱の貴乃花光司が28日、12月5日放送のカンテレ『おかべろ』（毎週土曜 後2：28 ※関西ローカル）に出演する。“30年越しの再婚”に至るまでの経緯を語る。

とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。

関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中で、放送日時を変え、カンテレ・フジテレビ系列28局すべてで放送している。 10周年SPの大トリを飾る貴乃花。2023年に話題となった“初恋の人との30年越しの再婚”について、その真相に岡村、石田が迫る。 出会いは、貴乃花が17歳で新十両へ昇進した際の祝賀会だったという。 本人は「寄り切られた感じ」と、当時の思い出をうれしそうに明かす。 しかし、周囲の反対やしがらみによって、「まげを切っていいや…」と思い詰めるほど葛藤し、結果「当時、2人で声をあげて泣いた」という辛すぎる決断に至ったという。

Advertisement

その真相をお聞きするべく、今回は妻もスタジオに。 岡村がレポーターとなり、妻にインタビュー（声のみの出演）を試みる。 貴乃花が「寄り切られた」と語った真相から、当時のデートの思い出、別れを告げられたときの心境まで、岡村が次々と新事実を聞き出す。 その後、お互いに別の道を歩むこととなったが、3年前に公開されたあるインタビュー動画をきっかけに、2人の関係が再び動き出す。