第65代横綱の貴乃花光司が28日、12月5日放送のカンテレ『おかべろ』（毎週土曜 後2：28 ※関西ローカル）に出演する。

貴乃花光司：話しやすかったですね！ おふたりがすごく気を使ってくださって。 私が爆弾発言みたいなものをして、気を使わせてしまったかなとも思ってるんですけど。 でも、本当に岡村さんにお会いできたのがすごく光栄で、うれしかったです。

本音で語れる世代に入ったかなと思っていて、自然体でお話できました！ 貴乃花光司：（奥さんが）こういうこと思っていたのかと思いながら…。 こういうこと（30年越しの再婚）が起こると思っていなかったのでね！ 妻：お互い別の人生を歩んでいたから、まさかこんな風になると思っていませんでした。

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今となっては「今が意外と普通」というか、「当たり前」のようになっています。 それぞれ、良いことも悪いこともいろいろあったと思いますが、私の希望は「死ぬときは笑って亡くなりたい」ということで、「この人生、楽しかったな！ 」と思えるといいですよね。 貴乃花光司：（CMに出演している「ふるさと納税サイト」）“ふるなび”さんの社員として、裏方さんとして力が発揮できればなと。