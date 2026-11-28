第65代横綱の貴乃花光司が、28日放送のカンテレ『おかべろ』（毎週土曜 後2：28 ※関西ローカル）に出演。兄・花田虎上について言及する一幕があった。

第65代横綱の貴乃花光司が、28日放送のカンテレ『おかべろ』（毎週土曜 後2：28 ※関西ローカル）に出演。 兄・花田虎上について言及する一幕があった。 とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。

関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中で、放送日時を変え、カンテレ・フジテレビ系列28局すべてで放送している。 トーク内で、岡村が「小さい時から、テレビとかも出てらっしゃるから」と語ると、貴乃花が「あれね、もう出されるんですよ。 だから、私…」と苦悶の表情。

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「今は違いますよ。 子どもの時は、テレビ局の人、大っ嫌いで。 なんで、オレこんなに撮られるのかなって」とぶっちゃけた。 貴乃花は続けて「（自分と）もうひとり一緒に育っていた人がいるんですけど、その人は出たがりで（笑）。