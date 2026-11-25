新潟県は25日、県産の西洋なし「ル レクチエ」の販売解禁を記念して、SNSを活用したプレゼントキャンペーンを始めた。Instagram（インスタグラム）かX（旧ツイッター）で県の公式アカウントをフォローし、コメントなどを投稿すると、抽選で5人に贈答用のル レクチエ1キロが当たる…

新潟県は25日、県産の西洋なし「ル レクチエ」の販売解禁を記念して、SNSを活用したプレゼントキャンペーンを始めた。 Instagram（インスタグラム）かX（旧ツイッター）で県の公式アカウントをフォローし、コメントなどを投稿すると、抽選で5人に贈答用のル レクチエ1キロが当たる。

さらにル レクチエの写真を投稿すると当選確率が2倍に。 応募は12月10日まで。 新潟県の推進ブランド品目のひとつであるル レクチエは、ことしは11月20日に販売が解禁された。 とろけるようななめらかな食感と濃厚な甘み、芳醇（ほうじゅん）な香りが特徴。11月下旬から12月下旬にかけて出荷される。

Also read 「推し活×双眼鏡」をテーマにしたショートドラマ3作品をビクセン公式Instagramにて公開中。

旬の到来に合わせ、より多くの人にその魅力を知ってもらおうとキャンペーンを企画した。 応募は、InstagramかXの県公式アカウント「@niigatabrand」をフォローし、キャンペーンの告知投稿に「いいね」する。 さらにハッシュタグ「#新潟ルレクチエ」を付けてコメントする。 Xの場合はリプライ（返信）する。

さらに「#冬のご褒美ルレクチエ」のハッシュタグを付けてル レクチエの写真を投稿すると、当選確率が2倍になる。 今シーズンに撮影した写真に限らず、過去に撮影した写真でも応募できる。 応募締め切りは12月10日午後11時59分。 当選者には12月中旬に公式アカウントからダイレクトメッセージ（DM）で通知し、賞品を順次、発送する。

Advertisement

県は公式アカウントに似せた偽アカウントからのメッセージにも注意を呼びかけている。 ル レクチエは全国の生産量の約8割を新潟県が占める。 美しい形やなめらかな食感、上品な香りから「西洋なしの貴婦人」とも呼ばれ、お歳暮やクリスマスの贈り物としても親しまれている。 新潟県での栽培の歴史は約120年前の明治時代にさかのぼる。

旧白根市（現新潟市南区）のなし農家、小池左右吉氏が原産地のフランスから苗木を取り寄せたのが始まり。 病気に弱く、栽培が難しい品種だったが、生産者が試行錯誤を重ねてきた。 ル レクチエは樹上では完熟しないため、10月中旬から下旬にかけて緑色の実を収穫し、温度や湿度を管理しながら約40日間かけて追熟させる。 その間にデンプンが糖に変わり、果皮も鮮やかな黄色に変化する。