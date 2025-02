販売プラットフォームにおける低品質ゲーム問題

販売プラットフォームの仕組みを悪用して低品質ゲームをユーザーの目に留まりやすくしている状況について考察しています。Microsoft Store、Steamなどのプラットフォームにおける低品質ゲームの発生状況と、ユーザーが低品質ゲームに遭遇しにくい要因、プラットフォームごとの対応、今後の展望について論じています。

このページでは、 販売プラットフォーム の仕組みを悪用して低品質のゲームをユーザーの目に留まりやすくしている状況について考察しています。デフォルトで発売日順にソートされるページ上部に、未発売のゲームをアルファベット順に並べ替えることで、ユーザーの目に留まりやすい位置に配置している例が挙げられています。Microsoft

Storeでは、開発者やパブリッシャー単位での審査ではなく、常にゲーム単位で審査を実施していることや、審査基準が高いこと、コンソール上では高度にキュレーションされたストアページが表示されるため、低品質ゲームが発見されづらいことが挙げられています。Steamについては、最も低品質ゲームが乱造されていると指摘しつつも、ストアフロントのソートや検索オプションが充実しており、それらの機能が低品質ゲームの発見を助長しないという指摘もされています。さらに、リリースされるゲームの数が非常に多いため、新作ページが常に更新され続けていることも指摘されています。悪質なゲームが話題になった際にストアページの厳格な規制が求められることがありますが、判断基準の正当性を示すことは困難であり、誤った判断が下される危険性があるという懸念の声もあります。これから先もゲーマーの前に立ちはだかるであろう低品質ゲーム問題について、各種プラットフォームでの対応に大きな関心が寄せられています





