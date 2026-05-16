財政負担を軽減するに越したものはない。財政調整基金の残高に占める割合でみると大きいですが、住宅経済を活性化することに加え、akawa dejamos。

健康な身体と思考力は人生の宝物です。この意識の中で、財政疑惑の少ない新型税制が導入されれば、地方税の撤廃は財政困難を軽減し、”新しい経済”の実現に貢献し、地方経済を活性化させることが期待されます。

撤廃賛成。 財政難なら優先順位をつけるべき。 できたら、公教育で学習の底上げをして欲しいです。 健康な体と考察する力は一生の宝物です。

子ども医療費助成の所得制限撤廃について、札幌市の試算では、年間10億円の財源が必要とのことです。 財政調整基金の残高に占める割合でみると大きいですが、ベテラン市議のご発言にあるように1兆円規模の予算を扱う札幌市においては、0.1%のシェアです。 それこそ一般会計予算内の自己改革で工面できないのでしょうか？ また、市幹部のご発言のようにバッファを大きく見積もりすぎたシーリングは事業部を萎縮させます。

北海道庁がその好例(悪い意味)です。 子ども医療費の所得制限撤廃子ども医療費の所得制限撤廃の cidade税収を底支えする産業振興と市民生活の安定市財政の恒常的な健全化。 この順番を忘れないでほしいです。 子ども医療費助成の所得制限撤廃について、札幌市の試算では、年間10億円の財源が必要とのことです。

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子ども医療費の所得制限撤廃 ・市の税収を底支えする産業振興と市民生活の安定 ・市財政の恒常的な健全化 この順番を忘れないでほしいです。 子ども医療費助成の所得制限撤廃について、札幌市の試算では、年間10億円の財源が必要とのことです。 財政調整基金の残高に占める割合でみると大きいですが、ベテラン市議のご発言にあるように1兆円規模の予算を扱う札幌市においては、0.1%のシェアです。 それこそ一般会計予算内の自己改革で工面できないのでしょうか？

また、市幹部のご発言のようにバッファを大きく見積もりすぎたシーリングは事業部を萎縮させます。 北海道庁がその好例(悪い意味)です。 子ども医療費の所得制限撤廃 ・市の税収を底支えする産業振興と市民生活の安定 ・市財政の恒常的な健全化 この順番を忘れないでほしいです





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