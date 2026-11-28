バイエルンの選手層にさらなる不安。ハンブルガーSVとの0-0の試合でコンラート・ライマーが負傷交代した。一方、レナート・カールについては心配ないという。

カールはそれまで非常に低調なプレーを見せた後、後半開始早々に股関節の問題を訴えた。52分に代わって入ったライマーは右サイドでプレーしたが、87分には打撃を受けて痛みを訴え、自身も交代を余儀なくされた。

代わってナサニエル・ブラウンがピッチに入った。 カールについては、試合後にヴァンサン・コンパニ監督が心配ないと説明した。 出場時間を管理するため、交代は予定されていたという。 一方、ライマーの状況はより深刻だ。

Advertisement

コンパニ監督は「状態は良くなさそうだ」と語った。 正式な診断結果はまだ出ていない。 ライマーが実際に離脱することになれば、すでに多くの主力選手を抱える負傷者リストはさらに長くなる。 主将で正GKのマヌエル・ノイアーは、足の負傷から復帰できるとしても後半戦の開幕以降となる。