FC東京が今季のJ1リーグで首位を快走する中、上位グループは何とか喰らいついていく必要がある。開幕から上位争いに参戦し、第10節・京都サンガF.C.戦時点では···

しかしながら、11月に入って停滞。 FC町田ゼルビア、横浜F・マリノスに2戦連続ドローを強いられ、前節行われた首位・FC東京との大一番も2−2だった。 鮎川駿のゴールで先制しただけに、勝ち点3を手にしてポイント差を詰めたかったが、叶わなかった。

だからこそ、中2日で迎えた今節の柏レイソル戦は是が非でも勝利が必要だった。 バルトシュ・ガウル監督は前節から先発2枚の変更にとどめ、現時点でのベストに近い陣容で戦った。

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「相手は背の高い選手が揃っていないということで、高さの部分はチャンスになると思っていました」とキャプテンマークを巻いた荒木隼人が言うように、広島は前半19分にリスタートから荒木のヘッドの落としにセバスティアン・アレーが飛び込んで、幸先良く先制点をゲットした。 FC東京戦では1点リードをひっくり返され、最終的に追いついたが、今回も同じ轍を踏むわけにはいかない。 慎重に戦っていたはずだったが、その5分後の前半24分に久保藤次郎の一撃を食らう。