負傷したダビド・ラヤに代わって出場したケパ・アリサバラガが、アーセナルとドルトムントのチャンピオンズリーグでの1-1の引き分けを振り返った。

ケパ・アリサバラガ が、火曜日に行われたチャンピオンズリーグのドルトムント戦で1-1と引き分けた後、 アーセナル のロッカールームに漂う悔しさを語った。 スペイン人GKは、肩の問題で欠場したダビド・ラヤに代わり、エミレーツ・スタジアムで出場した。

アーセナルは今季の欧州大会で無敗を維持したものの、ドイツの強豪との引き分けを受け、ノースロンドンは歓喜のムードとは程遠かった。 今季の欧州大会で初先発を果たしたケパは、ミケル・アルテタ監督率いるチームがリーグフェーズの上位8位以内での立場を固めようとする中、ゴールを守った。 出場の機会が訪れたのは、正GKダビド・ラヤが直前に負傷したためだ。 ラヤは週末のプレミアリーグ、ニューカッスル・ユナイテッド戦で肩を痛めた。

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元チェルシーのケパはプレッシャーの中で好プレーを見せたが、ブンデスリーガで現在首位の相手から勝ち点2を取り逃したとチームが感じていたことを認めた。 相手の実力は高かったものの、試合の大部分で主導権を握ったのはアーセナルだった。 ケパは で「結果には少しがっかりしている。 勝つべき試合だったと思うし、十分なチャンスをつくった。

とても強いチームを相手に、僕たちは非常に良いプレーをしたと思う。 サッカーではこういうこともある。 でも、このようなプレーを続け、これだけチャンスをつくり続ければ、良い方向に進んでいけると思う」と語った。 試合終盤、ホームのファンが決勝点を求めてチームを後押しし、エミレーツ・スタジアムは熱気に包まれた。

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アーセナルは勝ち越しを狙って攻勢を強めたが、ドルトムントの守備は崩れず、両チームが勝ち点1を分け合った。 ケパにとって、終盤に均衡を破れなかったことが、試合後のチームに漂う悔しさの主な理由だった。 32歳のGKは「勝ちたかったし、ファンの前でプレーしていた。 最後まで攻め続けたし、雰囲気は素晴らしかった。 勝利にとても近づいていたと思う。

終盤にゴールを決められなければ少し悔しいけど、良かった点にも目を向けなければいけない。 僕たちは非常に良いプレーをしたと思う。 彼らはブンデスリーガで首位にいる。 本当に良いチームだし、僕たちはうまく戦えたと思う」と続けた。