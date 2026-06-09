負傷から復活、南野拓実が森保ジャパンに合流 メンターとしてチームを支える

左膝の大ケガで選考から漏れていたMF南野拓実が、異例の招集で森保ジャパンに合流した。リハビリを続けながら、精神面のサポート役としてチームに貢献する意欲を見せる。チームメートからは慕われ、その影響力は計り知れない。

MF 南野拓実 （31＝モナコ）が負傷により選外となったが、8日に米テネシー州ナッシュビルのベースキャンプ地での練習から 森保ジャパン に合流した。 スタッフやチームメートから笑顔で迎え入れられ、ランニングではDF長友とともに先頭を走った。

「必要であれば僕の経験だったり、僕なりのアプローチをして、チームに何かいいものを還元できればいい」と語り、精神面を支える「メンター」として同行する。 南野は昨年12月に左膝前十字じん帯断裂の大ケガを負い、2度目のワールドカップには間に合わなかった。31歳で迎える北中米大会に懸けていただけに「最初の数週間はつらかった」と心情を吐露した。 森保監督の「チームを勝たせる存在になってほしい」という強い要望により異例の招集が決定。 自身のリハビリを進めながら、前主将のDF吉田とともにサポート役に心血を注ぐ。

「ここまで来るのにいろんな気持ちや、もちろん葛藤はあった。 でも今、僕がここにいるのは100％チームのため」と明かした。 南野は第1次森保政権から攻撃の中心を担い、チーム戦術や指揮官の考えを熟知する。 年下の選手からは「みんなの兄貴的な存在」「いるだけでみんな笑顔になる」と慕われ、長友はその愛されキャラを「会う人を元気にさせるような歩くパワースポット」と表現した。

チームにもたらす影響は計り知れない。 南野の存在は、単なる技術的サポートだけでなく、チームの士気向上と結束力を高める重要な要素となる。 彼のリーダーシップとポジティブなエネルギーは、過酷な大会を戦うチームにとって大きな財産だ。 若手選手にとって南野は憧れの存在であり、彼の経験談やアドバイスは貴重な情報源となる。

また、森保監督が南野を招集した意図は、単なる復興ストーリーを超えて、チームに新たな視点と冷静さをもたらすことにある。 南野自身も「メンター」という役割を自覚し、チームのために何ができるかを常に考えている。 この大会で日本代表が上位進出を果たすためには、攻守にわたるバランスと、ピンチでの落ち着きが求められる。 南野はその両面で貢献できる稀有な存在だ





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