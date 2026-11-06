貝印が「いい刃の日」PRイベント開催 遠藤社長が新戦略発表

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社は、11月6日に東京都中央区銀座の観世能楽堂にて「いい刃の日」PRイベントを開催しました。遠藤浩彰社長が新ブランド展開や企業活動を紹介し、板垣李光人さんと長井かおりさんが登壇し、刃物の活用と美の関係を語りました。

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO： 遠藤浩彰 ）は、11月8日「 いい刃の日 」を前に、11月6日（金）に東京都中央区銀座の観世能楽堂にてPRイベントを開催した。

今年で9年目を迎えた本イベントでは、遠藤浩彰社長より、貝印の企業活動や新商品、新ブランドについて紹介した。さらに、ヘラルボニーとの取り組みや貝印刃物店 京都店の概況、貝印コネクティッドイノベーション株式会社の設立など、貝印のさまざまな活動について紹介した。

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創業118年の企業姿勢と新事業展開

貝印株式会社 代表取締役社長兼CEOの遠藤浩彰より、会社概要や「いい刃の日」に込める思い、ならびに貝印の企業活動について紹介した。

遠藤は、「創業118年のグローバル刃物メーカーとして、家庭用包丁やカミソリ、ツメキリなど、毎日の生活を支える刃物製品を通じて、多様なニーズに応えてきた。これからも、刃物のプロフェッショナルとして真摯なものづくりを続け、世界中のお客さまの暮らしをより豊かにする製品をお届けしてまいります」と述べ、刃物を通じて日常の困りごとに向き合い、暮らしをより豊かにしていく貝印の姿勢を発信した。

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芸能人の登壇と刃物の美的活用

続いて、俳優の板垣李光人さんが登壇し、自身がブランドアンバサダーを務めるAUGERの新商品「カッサ」について紹介した。

その後、ヘア＆メイクアップアーティストの長井かおりさんも登壇。お二人は、身だしなみや美容における刃物の活用方法、自分らしい美しさを整えるためのこだわりなどをテーマにトークセッションを実施した。

このトークセッションでは、単なる機能性だけでなく、美意識と刃物の結びつきについて具体的な事例を挙げて議論が交わされた。板垣さんはAUGERブランドへの愛着を、長井さんはプロフェッショナルとしてのメイク道具への拘りを語った。

新ブランドと文化への支援活動

今後の取り組みとして、パーソナルケアブランド「miness」では、「しっかりそれる」、と「安全面」にこだわった新商品の展開を予定しているほか、新ビューティーツールブランド「nu:ANS」では、メイクブラシやアイラッシュカーラーを通じて、一人ひとりが自分らしい美しさを楽しめる新たな選択肢を提案していく。

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また、玉鋼を用いたプレミアム包丁など、長年培ってきた刃物づくりの技術を生かしたものづくりを進めるとともに、ヘラルボニーへの協賛、貝印刃物店 京都店での包丁研ぎ講座、食とブランドの企画・事業開発プロデュース会社「貝印コネクティッドイノベーション株式会社」の設立、デザイン展など、刃物を起点に暮らしや文化に寄り添う活動にも取り組んでいくことを紹介した。

具体的には、minessの新商品「顔用カミソリシルクスキンリセット」は、新安全ガード「クリアアップガード」と先端樹脂ガードを採用し、根元からしっかりうぶ毛をそりやすい設計ながら、安全性にも配慮した仕様だ。金属とエラストマー樹脂を組み合わせたハンドルは、握りやすさ・デザイン性にもこだわった。

関孫六より「関孫六 マスターライン 祭」が登場し、伝統的な技術と現代のニーズを融合させた商品展開が示された。これらの活動を通じて、貝印は単なる製品販売だけでなく、生活文化そのものへの貢献を目指している。