[シドニー ２５日 ロイター] - オーストラリア統計局が２５日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、燃料価格の急上昇を背景に予想を上回る上昇となった。コアインフレ率も２０２４年以来の高水準に加

- オーストラリア統計局が２５日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、燃料価格の急上昇を背景に予想を上回る上昇となった。 コアインフレ率も２０２４年以来の高水準に加速し、今年に入り５回の利上げが実施された理由を浮き彫りにした。

発表を受け、豪ドルは０．２％上昇し、０．６６５０米ドルとなった。３年物国債先物は下げに転じ、５ティック安の９５．４８となった。 市場は労働市場の弱さを踏まえ、次の金利変更は利下げになると予想し、２７年６月に最初の利下げが実施される確率を約８０％織り込んでいる。 ＣＰＩは前月比で０．５％上昇し、伸びは９月の０．８％から鈍化したものの、予想の０．４％を上回った。 前年同月比の上昇率は４．９％となり、昨年に公表が始まった月次統計では過去最高の伸びを記録。

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中央銀行の目標レンジの２─３％を大幅に上回った。 オーストラリア準備銀行（中央銀行）は今年、他の多くの先進国を上回る計１２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを実施した。 ただ、２月の金融引き締め開始以降もインフレはまだ鈍化していない。 新築住宅価格は９月の横ばいから、１０月は前月比０．８％上昇した。

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需要低迷が伝えられる中でも、一部都市の住宅建設業者が値引きや販売促進策を縮小し、基本価格を引き上げた。