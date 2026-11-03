豪中銀が政策金利を4.85%に引き上げ、金融株と航空株に個別影響

オーストラリア準備銀行は25ベーシスポイントの利上げを決定し、政策金利を4.85%に引き上げた。インフレ目標への回帰を目指し、今後の物価指標次第で姿勢を調整すると見られている。

オーストラリアの株式市場で主要指標である S&P ASX200 指数は、終値で0.3%高を記録した。市場の朝方は一時0.2%下落していたものの、その後の反発により赤字幅を縮小、プラスで取引を終了した。この値動きの背景には、 豪中銀 が発表した新たな金融政策の決定がある。

豪中銀による金利決定と政策転換

オーストラリア準備銀行（豪中銀）は、理事会で6対3の賛成多数により、政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げることを決定した。この措置により、政策金利は2008年12月以来の高水準となる4.85%となった。理事会は、インフレ率を目標水準に戻すために必要な対策を引き続き講じると表明している。

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注目すべきは、過去の声明から「必要に応じて政策金利をさらに引き上げる」という文言が削除された点である。これは、過去の強硬な姿勢からのわずかな転換を示唆しており、市場関係者の間で議論を呼んでいる。この決定により、国内の融資コストはさらに高止まりすることになり、家計や企業への圧迫が続く見込みだ。

専門家による将来予測と市場反応

ピッチャー・パートナーズ・シドニーの最高投資責任者（CIO）、キャメロン・カーコ氏は、今後の市場動向について見解を述べている。カーコ氏は、今後発表される10月のインフレ指標が予想から大きく乖離するか、中東紛争が激化しない限り、豪中銀は当面、最近の利上げの影響を見極めるため様子見姿勢を取ると予想すると語った。

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この分析は、市場が直ちに次の利下げや利上げを予期せず、現在の政策効果がデータを通じて確認されるまで待つという立場を反映している。投資家は、今後発表される経済指標が過去のトレンドから逸脱しない限り、安定した市場環境が続くと期待している可能性がある。

金融セクターと航空セクターの個別動向

市場全体の下支えとなったのは、金融株指数の0.4%上昇である。特に銀行最大手のオーストラリア・コモンウェルス銀行が1.3%上昇し、指数の上昇を主導した。高金利の長期化は通常、銀行の利ざや拡大を通じて利益にプラスに働くため、株主からの支持を集めた。

一方で、高金利による借り手の住宅ローン返済能力の圧迫というリスクも指摘されている。燃料費の高騰による物価上昇圧力に加え、金利負担も重なれば、消費者のマインドはさらに悪化する可能性がある。このバランスが市場の sentiment を左右する重要な要素となるだろう。

原油価格下落による航空株への好影響

航空株の上昇も市場を牽引した要因の一つだ。原油価格が前夜に7%下落したことを受け、燃料コストが軽減される見込みから、航空会社の株価が押し上げられた。カンタス航空は6.4%高と、主要指数構成銘柄の中で上昇率上位に入った。

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同業のヴァージン・オーストラリアも8.9%上昇し、コスト減効果を受け市場で高く評価された。原油価格は航空業界のコスト構造において最大の要因の一つであり、その下落は短期的な業績予想の上方修正につながりやすい。このセクターの動向は、エネルギー市場の動きと連動して注目されるべきだ。