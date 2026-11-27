豊臣秀吉が織田信長の重臣から天下人を目指す転換点となった、山崎城時代をテーマにした企画展「天下への道は大山崎から」が京都府大山崎町大山崎竜光の町歴史資料館で開かれている。秀吉が山崎の合戦に遅参した根拠とされる書状や、秀吉と千利休の関係性が…

豊臣秀吉が織田信長の重臣から天下人を目指す転換点となった、山崎城時代をテーマにした企画展「天下への道は大山崎から」が京都府大山崎町大山崎竜光の町歴史資料館で開かれている。

秀吉が山崎の合戦に遅参した根拠とされる書状や、秀吉と千利休の関係性がうかがえる書状など近年話題となった史料が並んでいる。29日まで。 天正10（1582）年6月2日、京都・本能寺で主君の織田信長が明智光秀に討たれたことを知った秀吉は、備中高松城（岡山市）からの「中国大返し」で光秀軍との山崎の合戦に勝利したとされる。 会場では秀吉が合戦当日の6月13日、山崎から10キロ余り離れた富田（大阪府高槻市）で書いたとされる書状を展示。

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合戦当日にもかかわらず、書状には「明日（翌14日）出陣する」と記されており、中京大の馬部隆弘教授は秀吉が開戦に間に合わず遅参したとする説の根拠として発表した。 令和4年に見つかった、千利休が山崎の茶室について書いたと考えられる書状では、秀吉が山崎の天王山に山崎城を築き始めて間もない天正10年10月、利休が造営を請け負った「さしき」（座敷）が完成したので「秀さま」（秀吉）による拝見の場を設けたいと、弟子の古田織部に打診している。 座敷は茶室と考えられ、利休と秀吉が早くから茶の湯を通じて交流していた様子が明らかになった。