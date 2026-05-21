俳優・仲野太賀らが主演するNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』のトークショーが、今月17日、滋賀県長浜市の木之本スティックホールで開催されました。登壇者は、藤堂高虎役の俳優・佳久創、石田三成役の俳優・松本怜生、加藤清正役の俳優・伊藤絃、平野長泰役の俳優・西山潤のほか、大河ドラマ通算65作目のオリジナル脚本を手掛ける八津弘幸氏。大会では、会場にいる参加者や視聴者の方にも激励や激励された様子があった。SNSでは、大会前に行われた高虎の賤ヶ岳古戦場や、藤堂家墓所への訪問の様子が投稿されており、大会の様子をSNSでも見ることもできました。大会は反響を呼びました。

俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ『 豊臣兄弟！ 』のトークショーが、17日、滋賀県長浜市の木之本スティックホールで開催されました。 登壇者は藤堂高虎役の俳優・佳久創（35）、石田三成役の俳優・松本怜生（26）、加藤清正役の俳優・伊藤絃（23）、平野長泰役の俳優・西山潤（27）のほか、八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目となった。

大会では、遥かに上等な sceneries を見た佳久は「景色がよく、ずっと頂上にいたい気分になりました」と語った。 また、イベント前には高虎ゆかりの賤ヶ岳古戦場をリフトで上り、スマホにunggahされたショート動画でも見られた。 東京・上野動物園の中にある藤堂家墓所も訪問し、豊臣秀長（池松壮亮役）の兄・豊臣秀吉の役は俳優の池松壮亮が演じる。 大会では、SNSに投稿されたショート動画に寄せられたコメントで『ブランコに乗る佳久さん、かわいい』『（大柄の）佳久さんを乗せることができるブランコ、強い。

乗りに行きたい！ 』など、さまざまなコメントがあった。 大会の様子は公式SNSにアップされたショート動画で見ることもできました。 大会は反響を呼んでおり、大きなイベントのようでした





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